La III Jornada Provincial de Bioética de Jaén aborda los retos de la autonomía y la privacidad en la era digital

La III Jornada Provincial de Bioética de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Antigua Escuela de Magisterio ha acogido la III Jornada Provincial de Bioética de Jaén, organizada por el Comité de Ética Asistencial (CEA) Jaén-Jaén Sur, con la colaboración del CEA Jaén Norte-Nordeste y la Universidad de Jaén. Bajo el lema 'Autonomía e intimidad en la era digital: un reto y compromiso diario', la Jornada se ha consolidado como un espacio de encuentro y reflexión dirigido tanto a profesionales sanitarios y sociosanitarios como a estudiantes y ciudadanía interesada en los retos éticos actuales.

El programa, ha incluido dos mesas redondas centradas en cuestiones clave como la toma de decisiones clínicas en entornos complejos y la protección de la privacidad en un contexto marcado por la digitalización del sistema sanitario. Entre los temas abordados han destacado la aplicación práctica de la autonomía del paciente, los desafíos de la legislación vigente y el impacto del Espacio Europeo de Datos Sanitarios en la confidencialidad y la confianza, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

La jornada responde a la necesidad de reforzar la bioética como pilar de una atención sanitaria humanizada, en un contexto en el que el uso creciente de tecnologías y la gestión de datos plantean nuevos dilemas éticos. En este sentido, los Comités de Ética Asistencial desempeñan un papel "clave" como órganos de asesoramiento y deliberación ante situaciones complejas en la práctica clínica.

Durante la inauguración, la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez, ha destacado que "la transformación digital del sistema sanitario nos obliga a avanzar no solo en innovación tecnológica, sino también en el compromiso ético con nuestros pacientes. Garantizar su autonomía y proteger su intimidad es una responsabilidad irrenunciable".

Por su parte, la gerente del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, María Dolores Fernández, ha señalado que "estas jornadas permiten generar espacios de diálogo imprescindibles entre profesionales, instituciones y ciudadanía, favoreciendo una toma de decisiones más consciente, participativa y respetuosa con los derechos fundamentales".

En la organización de la jornada han participado los 25 miembros del Comité de Ética Asistencial (CEA) Jaén Sur, que han contribuido de forma activa a la puesta en marcha de este espacio de encuentro y reflexión.

Su presidenta, Nuria Cárdenas, oncóloga médica del Hospital Universitario de Jaén, ha agradecido la implicación del comité y ha destacado la calidad de los ponentes invitados, subrayando su aportación al debate sobre los retos éticos actuales. Durante el acto de clausura, representantes del CEA Jaén Norte-Nordeste recogieron el testigo para la próxima edición, prevista para 2027, dando continuidad a este foro provincial de bioética.