La Junta anuncia que las personas diabéticas de la provincia de Jaén reciben los equipo de infusión en sus domicilios

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha firmado el procedimiento para completar el suministro de material de equipos de infusión y sistemas integrados para el tratamiento de la diabetes Mellitus tipo 1 en Jaén que se inició en agosto.

De esta forma, como se comprometió el pasado sábado en el X Congreso de Diabetes de Andalucía, organizado por la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA) en Jaén, "en menos de una semana, se ha solucionado este problema de equidad".

Un problema del que le informó la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén (ADEN), Catalina Molina, en el transcurso del citado encuentro, según ha informado este miércoles en una nota la Junta.

"El material se manda a los domicilios conforme lo vayan necesitando, bien sea pauta de inicio o renovación", ha explicado. Además, se le ha adjudicado a ADEN una sala en el nuevo centro de salud de Mancha Real para que puedan disponer de ella como sede, con lo que "se ha solucionado también este problema".

Sanz ha contactado esta misma mañana con las presidentas de la federación, Ana María Álvarez, y de ADEN para trasladarles que "ambas cosas ya están operativas". Igualmente, ha aprovechado la ocasión para "renovar el compromiso de colaboración de la Junta con FADA y con todas las asociaciones de pacientes".

"Sabemos que este trabajo conjunto redunda en mejores cuidados, mayor adherencia a los tratamientos y una mejor calidad de vida para miles de andaluces y sus familias", ha señalado el consejero.

En este sentido, ha apuntado que "FADA y las asociaciones que la integran han demostrado durante años que cuando la administración y la sociedad civil trabajan de la mano, los resultados son mejores".

"Más información, más educación terapéutica, más apoyo emocional y más capacidad para afrontar los retos que implica convivir con la diabetes, como hemos vuelto a demostrar en esta ocasión", ha concluido.