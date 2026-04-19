La Junta asiste al cuarto Encuentro Anual de Profesionales de Atención Sociosanitaria que organiza Clece en Jaén

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Ángela Hidalgo, en el cuarto Encuentro Anual de Profesionales de Atención Sociosanitaria en Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Ángela Hidalgo, ha asistido al cuarto Encuentro Anual de Profesionales de Atención Sociosanitaria en Jaén, que organiza Clece, en el que han participado más de 900 auxiliares de ayuda a domicilio de Atende, filial de Clece especializada en servicios sociales, que presta servicio en 72 municipios de Jaén con 2.800 profesionales.

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, Hidalgo ha apuntado que el próximo 24 de abril se conmemora el Día Internacional de las mujeres trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, "un momento para reflexionar sobre esas miles de mujeres que en nuestra provincia dedican su vida profesional a cuidar a nuestros mayores y personas dependientes".

Además, ha concretado la importancia de "poner el foco en la importancia de los cuidados, pues una sociedad se define, en gran medida, por cómo trata a quienes más lo necesitan".