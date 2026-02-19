La Junta destaca los 49 millones para recuperar espacios naturales e infraestructuras verdes afectados por el temporal

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García (c), visita algunos de los puntos de la Transversal de las Villas, dañados por el tren de borrascas. - C.G. - Europa Press

VILLACARRILLO (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado la movilización de 49 millones de euros para actuar frente a los daños producidos por el tren de borrascas en vías pecuarias, caminos forestales e instalaciones medioambientales en la comunidad en el marco del Plan Andalucía Actúa.

Así lo ha indicado este jueves en Villacarrillo (Jaén) durante una visita a varios puntos de la Transversal de las Villas, camino forestal que discurre por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde los fuertes vientos y la intensa lluvia han ocasionado daños.

García ha señalado "el enorme esfuerzo que se ha realizado en los últimos días por parte del Gobierno andaluz y sus consejerías para elaborar el que es, sin lugar a duda, un ambicioso plan de actuación" dotado con 1.780 millones. "Una vez finalizada la emergencia meteorológica, permitirá intervenir en aquellas infraestructuras dañadas por el temporal y ayudar a los ciudadanos que han resultado afectados por el mismo", ha valorado.

En este sentido, ha recordado que los destrozos "han sido muchos y muy diversos" y ha subrayado que, "del total de esos 1.780 millones, cerca de 1.000 se van a destinar al campo, 700 millones en ayudas directas.

Además, ha aludido a "la apuesta por los espacios naturales protegidos, con 49 millones de euros, para el arreglo de caminos forestales, infraestructuras asociadas, vías pecuarias, senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes". De esa partida, ocho millones corresponderán a intervenciones en la provincia de Jaén.

"Un montante que nos va a servir para actuar en lugares como este camino forestal, que se extiende a lo largo de la Sierra de Las Villas y que atraviesa terrenos forestales, la mayoría en monte público. De ahí su importancia para los aprovechamientos cinegéticos, de madera, ganaderos y recreativos, siendo, además, la única vía de acceso para medios terrestres en incendios forestales", ha explicado.

Acompañada, entre otros por el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, ha tenido ocasión de comprobar los desprendimientos que se han concentrado entre los puntos kilométricos 37 y 39. En ellos va a ser necesario hacer un trabajo de retirada de la tierra y todo el material rocoso que se ha desprendido, y proceder a la construcción de nuevos muros de escollera. En una "primera valoración de la emergencia", se ha estimado que esta intervención podría tener un coste de en torno a 100.000 euros.

VÍA DE COMUNICACIÓN

García ha recordado que entre 2022 y 2023, se llevó a cabo la adecuación de este camino, al que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, destinó 2,8 millones de euros. Con 63 kilómetros de longitud, la Transversal de las Villas está incluida en el inventario de caminos forestales de la Junta de Andalucía Redvia con código JE5010.

Aunque se trata de un camino forestal, de sus orígenes a la actualidad se ha transformado en una importante vía de comunicación para quienes residen en la zona y para los visitantes que acuden a esta área menos conocida del Parque Natural.

Discurre por los términos municipales de Iznatoraf, Santo Tomé, Sorihuela del Guadalimar, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, y atraviesa los montes públicos de la Junta de Andalucía de Albarda y Arroyo Marín, Agua de los Perros, Grupo de Montes Vertientes del Guadalquivir y Coto de San Antón.

Permite la comunicación entre núcleos de población como La Fresnedilla y Mogón, en el término municipal de Villacarrillo, y un importante número de casas cortijo, que componen un singular diseminado en las proximidades de esta vía, casas rurales. Además, facilita el acceso a sitios de interés turístico como el Charco del Aceite, el Área Recreativa Aguascebas, Gil Cobo y la Cueva del Peinero, así como a otras instalaciones turísticas.

OTROS DAÑOS

Los daños en vías pecuarias, caminos forestales e instalaciones medioambientales en Jaén incluyen en general caída de árboles, acumulación de restos vegetales, deterioro de vallados, mesas, fuentes, tarimas, badenes, firmes, depuradoras y señalización.

Se han localizado incidencias de este tipo en las áreas recreativas de El Tobazo, Riogazas, Hoyo de los Pinos, La Morrringa, Peña del Olivar, El Cerezuelo, Los Vilchetes y Charco del Aceite. Además, las zonas de acampada controlada como la del Nacimiento del Segura, Arroyo Fuente Almoteja y Los Rodeos también se han visto afectadas.

Por su parte, hay campings que presentan daños severos como el de la Chopera de Coto Ríos, que requiere de una intervención integral; el Camping Llanos de Arance, que necesita que se actúe en todo el perímetro del vallado, o el Camping La Pascuala, que requiere arreglos en cerramientos y en la explanada.

Senderos como el de Cerrada de Elías-Borosa y los de Hondacabras han sufrido pérdida de firme y en su trayecto hay árboles caídos y puentes que deberán ser repuestos, además de actuaciones en el vallado y restitución de señales. Daños se han producido también en los miradores de El Tapadero y Los Alarcones y en otras infraestructuras como el Puente-Badén de la piscifactoría.

COOPERACIÓN

La consejera, que ha incidido en el "gran esfuerzo" autonómico para esta recuperación, ha confiado en "unir el del resto de administraciones implicadas, con medidas complementarias del Gobierno de España y la Unión Europea, siguiendo la tónica de colaboración que ha marcado desde el principio la acción institucional".

"Desde el Gobierno andaluz, ya hemos solicitado al Estado que destine dinero del fondo de contingencia, que nos permita utilizar el superávit y remanentes y que no computen a efectos de reglas fiscales, así como que solicite a la UE movilizar el Fondo de Solidaridad y la activación del fondo de Gestión de Crisis de la PAC, además de adaptar del Plan de Recuperación (MRR) a la situación actual", ha concluido.