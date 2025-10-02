La Junta destaca en Jaén que la colaboración público-privada es esencial para actuar con agilidad en materia de vivienda

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha destacado que la colaboración público-privada es "esencial para actuar con agilidad" para "dar respuesta al problema de la vivienda".

Así lo ha indicado este jueves en una jornada informativa organizada por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obra de Jaén. En ella, ha aludido a la publicación de la bolsa de suelo de vivienda asequible por parte de la Consejería.

Se trata de una de las medidas puestas en marcha dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero y ha contado con la colaboración de los 13 municipios de más de 100.000 habitantes de la región, entre los que se incluye Jaén capital, según ha informado la Junta.

Contreras ha abordado los pormenores de esta herramienta en este encuentro y ha puesto en valor este servicio "fundamental a la hora de dar respuesta al problema de la vivienda impulsando la colaboración público-privada, esencial para actuar con agilidad".

Este inventario, que se puede consultar desde en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (https://lajunta.es/5yb7f), recoge la existencia de 152 parcelas para 569 viviendas en Jaén capital. 659 parcelas en toda Andalucía con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074).

Estas parcelas se pueden identificar de manera fácil e intuitiva en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, que ha contado con un incremento del número de viviendas del 15,07 por ciento.

También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

En esta jornada organizada por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obra también se han dado a conocer los datos recogidos por Linares. Podrán ser incorporados a esta bolsa de suelo, al tratarse de un municipio de más de 50.000 habitantes, una vez que la Ley de Vivienda de Andalucía, que iniciará su tramitación parlamentaria en breves fechas, sea aprobada.

El delegado ha aplaudido "la colaboración y disposición de todos los agentes implicados en materia de vivienda, así como los ayuntamientos, para poder poner en marcha esta herramienta". "Clave para garantizar viviendas a precio asequible, con más suelo y con más ayudas a promociones, lo que se traduce en más oportunidades para las familias andaluzas y jiennenses", ha declarado.