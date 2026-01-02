La Junta destina 431.000 euros a 45 pymes de Jaén para proyectos y material de prevención de riesgos laborales

Visita a la empresa Mármoles Manuel Valverde Trigo SL, en Torredonjimeno (Jaén) - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORREDONJIMENO (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destinado 431.000 euros en ayudas para proyectos y material en materia de prevención de riesgos laborales realizados por pequeñas y medianas empresas --incluidas las personas trabajadoras autónomas con al menos una persona empleada--.

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, que ha detallado que 45 pymes de 25 municipios de la provincia de Jaén han recibido ayudas para iniciativas de prevención. Concretamente, 43 empresas de 23 municipios se han acogido a la línea 1, y dos empresas han concurrido a la línea 2.

La cuantía de estos incentivos oscila entre los 1.200 y los 15.000 euros, y han cubierto en global el 61,11 por ciento de la inversión realizada por parte de las empresas. Estas ayudas, según el delegado, "son claves para que las empresas pequeñas y los autónomos puedan invertir en prevención, que ha de ser siempre prioritaria y esencial en cada centro de trabajo".

En esta línea, ha destacado "el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con la seguridad, de hecho seguirá implementando todas aquellas medidas necesarias que consoliden empresas más seguras, y configuren las mejores condiciones de seguridad para todos los trabajadores".

El delegado ha hecho hincapié en que "la seguridad laboral tiene que ser una causa compartida por las empresas, los trabajadores y las administraciones". Estrella Martínez ha dado a conocer esta resolución de ayudas en una visita en Torredonjimeno a la empresa Mármoles Manuel Valverde Trigo SL, que ha realizado junto con el alcalde, Enrique Castro, guiado por el gerente, Francisco José Valverde, y acompañado de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata.

Mármoles Manuel Valverde Trigo ha adquirido un nuevo puente grúa con una ayuda de la Junta que ha cubierto el 75 por ciento de la inversión. Jesús Estrella ha detallado que se trata de una empresa familiar que emplea a seis personas y que con esta subvención "avanza en la modernización de su maquinaria y en la mejora de las condiciones laborales de seguridad para sus trabajadores".

Se trata de una pequeña empresa que moldea la piedra, el granito, el mármol y las superficies de cuarzo. Apuesta por materiales de primera calidad y por la excelencia en sus variados trabajos. Esta pyme cuenta con una fábrica en Torredonjimeno, donde a su vez tiene una sucursal de venta, y una segunda en Martos (Jaén).

Estrella ha señalado que la Junta promueve de forma continua la seguridad y la salud laboral, con muy diversas iniciativas, entre las que ha destacado la aprobación de la primera Estrategia Andaluza de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EASTT), que cuenta con más de un centenar de medidas, con una inversión de 48 millones de euros.

Las ayudas para la prevención, que gestiona el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Jaén, cuenta con dos líneas. Una está dirigida a mejoras en instalaciones y equipos, que van de los 1.500 y 15.000 euros, financiándose inversiones que permitan incorporar mejoras preventivas en los centros de trabajo.

Entre ellas, se encuentra la sustitución de maquinaria antigua, la instalación de sistemas para el control de contaminantes --químicos, físicos o biológicos--, adaptaciones de seguridad en equipos de trabajo o implementación de sistemas inteligentes para la protección activa de las personas trabajadoras.

La segunda línea está enfocada a la integración de la prevención en la gestión empresarial y cuenta con ayudas desde entre 1.200 y 12.000 euros para actuaciones que favorezcan la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Entre otras, las dirigidas a programas de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i orientados a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos sobre riesgos emergentes, o implantación inicial de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.

Desde 2019 hasta 2025, la Junta de Andalucía ha respaldado proyectos de prevención de 264 pymes y autónomos de la provincia de Jaén a los que ha destinado 2,7 millones de euros.