La Junta dice que "no se plantea necesidad de descatalogar" Las Protegidas de Jaén al dar "satisfacción" a sus demandas

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, en el centro, en la visita a obras en viviendas de Las Protegidas. - Gogo Lobato - Europa Press

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha afirmado que "no se plantea la necesidad de esa descatalogación" de las viviendas de Las Protegidas --inscritas en 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la oposición de sus propietarios-- "porque actualmente se está dando satisfacción plena a todo aquello que los vecinos están planteando" para "mejorar" sus condiciones.

Así lo ha indicado este lunes el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, a preguntas de los periodistas después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuntara en mayo de 2023, en un acto de campaña de las municipales, el inicio de los trámites para descatalogar estos inmuebles.

Una medida que vienen reclamando los vecinos de estas cuatro manzanas de viviendas, catalogadas como ejemplo representativo del Movimiento Moderno, que están situadas en pleno centro de la capital y donde residen unas 2.000 personas.

Estrella ha señalado que "se planteó por parte de los vecinos la petición de la descatalogación", si bien ha aludido a "la evolución de los acontecimientos en cuanto a que han planteado los vecinos una serie de necesidades" y se ha hecho "compatible la rehabilitación, el mejorar las condiciones de habitabilidad, la eficiencia energética, la accesibilidad".

"Y en la medida que es compatible con la protección patrimonial del bien, entendemos que hasta tanto no haya un nuevo planteamiento por parte de los vecinos, no se plantea la necesidad de esa descatalogación porque actualmente se está dando satisfacción plena a todo aquello que los vecinos están planteando", ha declarado.

Al hilo, ha considerado que, "si los vecinos plantean algo distinto, se tendrá que estudiar y valorar, en primer lugar, por parte del Ayuntamiento" de Jaén, al que "corresponde" el "urbanismo municipal".

"Actualmente, lo importante es que estamos haciendo compatible la catalogación del bien con todas aquellas necesidades o mejoras que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética", ha subrayado.

Preguntado por si los vecinos no reclaman ya esa descatalogación de sus viviendas a la Junta de Andalucía, el delegado ha respondido que "han planteado" lo que se está "haciendo", "una rehabilitación".

"A lo que se ha planteado, se ha dado respuesta. Tanto en accesibilidad, tanto en eficiencia energética, tanto en mejorar, que es lo más importante, las condiciones de habitabilidad de todos los vecinos y vecinas de esta promoción", ha manifestado Estrella.

Ha abordado la situación de Las Protegidas durante una visita a las obras de rehabilitación en uno de los conjuntos que las forman, el denominado Virgen de la Capilla, por parte de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha remitido al delegado para lo relativo a la descatalogación de estos espacios.

DESCRIPCIÓN

En concreto, son las cuatro manzanas delimitadas perimetralmente por las calles Virgen de la Cabeza, Pintor Zabaleta, Baltasar del Alcázar, Baeza, Fermín Palma, Linares, Andújar y Paseo de la Estación, incluyendo la plaza de Troyano Salaverri que articula el conjunto, según se describía en la resolución publicada en marzo de 2006 en el BOJA para su catalogación, que fue avalada por la justicia.

Basan su planta en las modernas soluciones de bloque lineal, que se venían ensayando en Europa persiguiendo la optimización de la iluminación y la ventilación para todas las viviendas. La doble crujía permite formalizar los patios interiores huyendo de las habituales soluciones en manzana cerrada, al tiempo que se juega con la volumetría de los edificios que van adaptándose a la pendiente del terreno.

Los volúmenes, claros, rotundos y austeros se quiebran o fragmentan para filtrar los recorridos entre patios, configurando una serie de espacios libres, de dimensiones acordes con la propia altura y volumetría de la edificación.