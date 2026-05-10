La Junta encarga a Tragsa la construcción del Centro de Referencia de Calidad del Aceite de Oliva por 8,6 millones

Archivo - Vista aérea de Geolit, donde se construirá el Centro de Referencia de la Calidad de los Aceites de Oliva. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha encargado la construcción del Centro de Referencia de la Calidad de los Aceites de Oliva (CRAO), en el Parque Científico Tecnológico Geolit del municipio jiennense de Mengíbar, a la empresa pública Tragsa por 8,6 millones de euros.

Así se recoge en la resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por la que se autoriza el citado encargo, publicada esta semana en el perfil del contratante y consultada por Europa Press.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, a contar desde la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo. El presupuesto de esta actuación, financiada en un 85 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), asciende a 8.624.584 euros. Una cantidad que se divide en dos anualidades: 2026 y 2027, con 4.550.474,41 y 4.074.109,59 euros, respectivamente.

El presupuesto "se ha realizado utilizando las tarifas Tragsa 2025". En el expediente, "se justifica el criterio de rentabilidad económica mediante una comparativa del presupuesto total del encargo, frente al resultante de un procedimiento de licitación pública considerándose justificado acudir al método de contratación elegido", según se explica en la referida resolución.

El Centro de Referencia de la Calidad de los Aceites de Oliva se anunció en 2022 por la entonces consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, con el objetivo de dar un impulso a la investigación en este ámbito y consolidar a la provincia de Jaén como epicentro internacional del sector.

En enero de 2023, la Consejería firmó un convenio de colaboración con la Fundación Patrimonio Cultural Olivarero, entidad que ha cedido los terrenos para su construcción. Ya el 25 de marzo de 2026, se formalizó la escritura pública de aceptación de esa cesión a favor de la comunidad, que había sido aceptada mediante decreto de 7 de noviembre de 2023, del Consejo de Gobierno andaluz.

Precisamente, en ese mes de noviembre de 2023 y durante una comparecencia parlamentaria, Crespo apuntó que "muy pronto" habría anteproyecto del CRAO, cuya construcción, finalmente, se ha encargado ahora a la sociedad estatal Tragsa.

El centro supondrá un acicate para la protección y mejora de la calidad del aceite de oliva y las aceitunas; prestará apoyo a las inspecciones que realiza la Junta para controlar la calidad comercial de los aceites e incidirá en la lucha contra el fraude en el sector oleícola, según se resaltó en la firma del citado convenio con el Patrimonio Olivarero.