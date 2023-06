Andalucía plantea mascarilla obligatoria en área sanitaria con pacientes vulnerables y uso general en alta frecuentación

LINARES (JAÉN), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha abogado por mantener el uso obligatorio de la mascarilla en centros sociosanitarios como residencias y en "ciertos servicios" sanitarios, además de pedir que "vuelva" en periodo de alta frecuentación.

Así lo ha indicado en Linares (Jaén) a preguntas de los periodistas ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebrarán en la tarde de este viernes y en el que, entre otros asuntos, se prevé analizar el referente a las mascarillas.

García ha afirmado, en primer lugar, que "en el orden del día no está ese punto" y lo conocen "por los medios de comunicación, porque lo ha dicho el ministro". "Podían haberlo incluido en dentro del orden del día para poder tomar una decisión, a no ser que la decisión la tome el Consejo de Ministros y no sea el Consejo Interterritorial", ha comentado.

En todo caso, ha precisado que la posición de Andalucía pasa por que "sí que debe de haber una adecuación a la situación epidemiológica actual", pero en los centros residenciales, "donde viven personas vulnerables" y donde durante la pandemia de la covid-19 hubo "muchos problemas", tendría que "seguir manteniéndose la mascarilla", "no los mayores, sino quienes los cuidan y quienes los visitan".

Con respecto a los centros sanitarios, la consejera ha considerado que "hay ciertos servicios donde todavía se podría y se debería de mantener esa mascarilla". Ha aludido, por ejemplo, a urgencias, UCI, infecciosos y oncología, "donde hay pacientes vulnerables, inmunodeprimidos".

"En esos servicios también se debería de mantener la mascarilla. Es más, hablando de mascarillas lo que nosotros proponemos es que cuando llegue el periodo de alta frecuentación haya también un acuerdo unánime por parte de todo el Consejo Interterritorial para que el uso de la mascarilla vuelva a nuestros centros para proteger a los profesionales, pero también para proteger a las personas que están en los centros sanitarios", ha declarado la titular andaluza de Salud.