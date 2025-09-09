La Junta señala en Baeza (Jaén) su apuesta "por proteger e impulsar la tauromaquia y los talentos jóvenes"

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía "apuesta por proteger e impulsar el mundo de la tauromaquia", un sector "muy importante" en el todo el ámbito regional, en el que "los jóvenes son una pieza clave" y son los que "no sería viable su futuro".

Así lo ha indicado este martes en Baeza (Jaén) el secretario general de Interior de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, David Gil, durante la presentación oficial del cartel anunciador del XXVI Encuentro de Escuelas Taurinas de Andalucía.

El acto también ha contado con el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella; los alcaldes de Baeza, Pedro Cabrera, y Castellar, José Mena, y el presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas Pedro Romero de Andalucía, Eduardo Ordóñez.

Dentro del XXVI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, los citados municipios jiennenses acogerán cuatro novilladas en octubre: Castellar (los días 11 y 12) y Baeza (25 y 26). Al hilo, Gil ha destacado "el esfuerzo" de sus alcaldes para hacer posible este evento, "para promocionar la cultura taurina".

"El Gobierno andaluz, empezando por nuestro presidente y nuestro consejero, defiende sin complejos y sin tapujos la tauromaquia, porque es lo que quieren los andaluces y es nuestra obligación protegerla", ha afirmado.

En esta línea, ha mencionado algunas de las iniciativas en las que trabaja la Junta para respaldar y proteger este gremio, como el apoyo normativo con el nuevo reglamento taurino o la Red de Municipios Taurinos, que cuenta ya con más de 170 adhesiones.

Ha añadido que esta promoción se realiza también a través de los premios taurinos o desde la actividad que desarrollan en cada provincia las delegaciones del Gobierno. A ello ha sumado ha apuntado a su vez "la relevante colaboración" de Canal Sur, y ha mencionado los "éxitos" del ciclo andaluz de cerrada o el reciente caso de Villacarrillo, donde "se han superado con creces" las expectativas del año pasado.

APOYO

El secretario general ha resaltado que "fue una final muy competida, con mucho nivel y sobre todo con una gran asistencia de público", al tiempo que ha mostrado su confianza en que este resultado se repetirá en esta edición. "Que llenemos la plaza significa que lo que estamos haciendo está siendo apoyado por los aficionados", ha enfatizado.

De otro lado, ha trasaladado algunos datos que ponen de manifiesto "el magnífico trabajo" que está realizando la televisión pública andaluza. Así, en este 2025, se han conseguido "cifras históricas" y "solo en las tres corridas de feria de Sevilla, Canal Sur alcanzó un 18,6 por ciento de cuota de pantalla".

Además, las corridas de miuras superaron el 19 por ciento de 'share', con más de 725.000 espectadores. En el caso de las novilladas, han superado el 15-16 por ciento de 'share', una "cifra muy elevada que marca con claridad lo que quieren los andaluces".

Igualmente, ha hecho hincapié "en el peso que tiene la cultura taurina" en nuestra Andalucía. En esta línea, ha reseñado que las dehesas destinadas al campo bravo ocupan un 4,4 por ciento de la superficie agraria, con 125 ganaderías activas y un censo de 56.000 reses de lidia.

COLABORACIÓN

El secretario general de Interior ha agradecido la implicación de todas las partes: aficionados, novilleros y escuelas taurinas. Y ha subrayado que "es muy impotante mantener esta colaboración para mantener este sector ante quienes quieren acabar con él".

"Andalucía quiere toros y puede estar tranquila, este Gobierno trabajará por su impulso, desde el respeto a la diversidad de todo el mundo, pero apoyando la tauromaquia que quiere la mayoría, con eventos como este de gran nivel, como el XXVI Encuentro de Escuelas Taurinas de Andalucía", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Baeza ha resaltado el hecho de que la localidad, "después de 15 años, vuelva a ser escenario de un evento de gran relevania en el calendario taurino andaluz". Algo posible "por la fuerte apuesta muncicipal y por la implicación del Gobierno andaluz" para que pueda tener lugar en "una ciudad taurina por excelencia, los días 25 y 26 de octubre".

También el alcalde de Castellar ha agradecido la apuesta de la Junta por este municipio, y en este caso por acoger este evento --gracias además a la implicación de la Asociación de Escuelas Taurinas--. "Un pueblo pequeño con una gran afición, que abre sus puertas los días 11 y 12 a este gran evento taurino", ha declarado.

El presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas Pedro Romero se ha mostrado satisfecho por poder presentar "en un enclave destacado de Andalucía un gran evento", que se ha fraguado "gracias a la implicación de la Junta de Andalucía". Con ello, una treintena de alumnos de una veintena de escuelas taurinas andaluzas ofrecerán "una competición de un gran nivel".