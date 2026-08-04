La Junta señala el Centro de Transportes de Bailén y el desarrollo de Guarromán (Jaén) como "baluartes" de la comarca

Visita institucional de Erik Domínguez a Guarromán - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUARROMÁN (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez, ha señalado al Centro de Transporte de Mercancías de Bailén (Jaén) y al desarrollo logístico de Guarromán (Jaén) como "grandes baluartes" para el futuro de la comarca.

Así lo ha manifestado durante una visita institucional al Ayuntamiento de Guarromán, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Alberto Rubio, enmarcado en la ronda de contactos que está llevando a cabo tras su nombramiento.

"El municipalismo va a continuar siendo la bandera de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén", ha subrayado Domínguez, quien ha aplaudido la labor del primer edil, con quien comparte un vínculo personal al ser Guarromán también su propio municipio.

En este sentido, ha destacado que la Junta de Andalucía ha destinado más de 13 millones de euros a la localidad desde el año 2019 en proyectos de agricultura, inclusión social y empleo, mediante planes que han facilitado la contratación de vecinos.

Durante la reunión, ambos dirigentes han abordado de manera prioritaria el desarrollo logístico del polígono industrial de Guarromán, un espacio que duplica o incluso triplica la extensión del núcleo urbano. Domínguez ha recordado que este crecimiento debe coordinarse con otras iniciativas del proyecto 'Puerta de Andalucía', impulsado por el propio alcalde de Guarromán.

Entre estas iniciativas se encuentra el Centro de Transporte de Mercancías de Bailén que, según ha apuntado el delegado, influye de manera directa o indirecta en la localidad a pesar de no ubicarse geográficamente en ella.

"Soy un fiel convencido de este proyecto; será uno de los grandes baluartes de la comarca", ha aseverado tras recordar los pasos dados en esta materia y los avances en la etapa que comienza.

Para dar respuesta a la demanda creciente del área económica y logística, el delegado del Gobierno andaluz ha incidido en la necesidad de proveer al sector de mano de obra cualificada. "Hay que cualificar a los chicos y a las chicas, que se formen en Guarromán. Si el talento y el empleo del municipio se quedan en el municipio, tanto mejor", ha resaltado.

En relación con este objetivo, Domínguez ha detallado que uno de los "grandes retos" conjuntos es el incremento de las enseñanzas en el IES Río de los Granados. "En materia educativa no queremos que el centro se quede únicamente con la formación básica, sino que pueda completarse con enseñanzas de Formación Profesional", ha explicado.

En este punto, ha manifestado que las instalaciones de este centro educativo cuentan con la capacidad necesaria y que se trabajará de la mano para atender esta petición del alcalde.