La Junta subraya el apoyo a la modernización del sector agrario en Alcalá la Real (Jaén) con 3,2 millones de euros

Soledad Aranda, junto a responsables municipales, en uno de los estand de la feria Alcalá Muestra. - JUNTA

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha impulsado la modernización del sector agrario en Alcalá la Real (Jaén) con un total de 3,2 millones de euros.

En concreto, 1,6 millones de euros se han destinado a ayudas a cuatro expedientes en industrias agroalimentarias y otros 1,6 millones para 39 explotaciones agrarias de la localidad, según ha detallado este viernes la delegada territorial, Soledad Aranda.

"Se une al importante esfuerzo que el sector realiza en la comarca de la Sierra Sur de Jaén, que cuenta con diferentes líneas de ayudas para ayudar, en la medida de nuestras competencias, a impulsar aún más si cabe su labor y, especialmente, a luchar por una mayor rentabilidad", ha afirmado.

Así lo ha indicado en la inauguración, junto al alcalde, Marino Aguilera, de Alcalá Muestra, feria que organiza el Ayuntamiento con el objetivo de potenciar la visibilidad de las empresas locales y generar oportunidades de negocio.

La delegada ha trasladado la felicitación de la Consejería al Consistorio alcalaíno y a las empresas participantes "por ser ejemplo de cómo dar a conocer la calidad y la profesionalidad del sector".

Igualmente, ha destacado el posicionamiento de la ciudad como "referente", no sólo a nivel de producción agraria, sino también desde el punto de vista de la industria auxiliar, como en la valorización de los subproductos y su transformación en plástico.

"Caminamos de la mano de todos aquellos profesionales de la provincia de Jaén y de esta comarca, favoreciendo también el relevo generacional, tan necesario en el campo jiennense", ha asegurado. En este sentido, ha añadido que la Consejería ha concedido cerca de 350.000 euros para la incorporación de jóvenes y más de 500.000 euros para la mejora de caminos agrícolas en Alcalá la Real.

La Fundación del Olivar está también presente en Alcalá Muestra a través de las jornadas técnicas que se celebran a lo largo de todo el fin de semana. En ellas, expertos del sector analizarán la importancia de las oportunidades que se generan con la comercialización, las características y calidad del aceite alcalaíno o la rentabilidad del olivar, entre otros asuntos.