Nieto destaca el "trabajo ejemplar" de Junta y operadores jurídicos en Jaén para la adaptación a tribunales de instancia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el "trabajo ejemplar y positivo" de este departamento autonómico y "de todos los operadores jurídicos" para la adaptación de la provincia de Jaén a los nuevos tribunales de instancia.

Así lo ha indicado este martes en la capital jiennense, donde se ha reunido con representantes de esos operadores para la labor para cumplir con los "estrictos plazos" de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Ello ha supuesto la implantación completa del nuevo modelo de tribunal de instancia en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces a fecha 1 de julio. En la provincia de Jaén, esta primera fase ha supuesto transformar "nueve de sus diez partidos judiciales en tribunales de instancia".

Se trata de "la provincia que, junto con Córdoba, mayor esfuerzo ha tenido que realizar", según ha precisado Nieto, quien ha añadido que Jaén capital mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha en la que debe estar culminada la reforma.

Ha explicado que la nueva organización implica el paso de juzgados unipersonales a órganos colegiados, con redistribución de los funcionarios en Unidades Procesales de Tramitación (UPT) y Servicios Comunes Procesales, además de la conversión de los juzgados de paz en oficinas municipales de justicia, con mayores competencias.

En la reunión mantenida con operadores jurídicos, profesionales de la justicia y representantes de la Junta de Personal en Jaén, el consejero ha agradecido su esfuerzo e implicación en este proceso.

"La provincia de Jaén ha aprobado con nota esta transformación. Los nueve partidos judiciales han hecho una transición ejemplar, con resultados de mucha calidad y homogéneos en todo el territorio, desde Baeza hasta Linares. Todo ello, gracias a la implicación de los operadores jurídicos", ha resaltado.

En Jaén, la Consejería ha reforzado el personal judicial con siete funcionarios más, alcanzando un total de 185 efectivos entre tribunales de instancia y oficinas de justicia municipales.

FINANCIACIÓN EN SOLITARIO

Nieto ha detallado que esta inversión, junto a las que se han realizado en infraestructuras y sistema informáticos, "la asume en solitario la Junta", ya que el Ministerio de Justicia no ha aportado fondos a las comunidades para su implantación. "A Andalucía le va a suponer un total de 57 millones de euros poner en marcha la ley, financiados íntegramente con recursos propios", ha apostillado.

En este sentido, también ha lamentado la falta de "consenso con las comunidades autónomas", pese a lo cual ha indicado que se está cumpliendo una ley fruto de "un pacto con los socios de gobierno" que "aprobó el Ministerio en el Congreso, sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas", que son las que deben "hacer la inversión".

"Andalucía está cumpliendo, pero nos preocupan algunos aspectos como, por ejemplo, la obligación de la mediación civil y mercantil. El Gobierno la impone sin haber definido ni herramientas ni instituciones para aplicarla, y eso genera incertidumbre", ha comentado.

Al respecto, no es la Junta la que ha aprobado la norma, pero es la que debe aplicarla. "Y vamos a hacerlo con responsabilidad, pero vamos a intentar que lo negativo de esta ley no penalice a Andalucía. Hemos sido de las primeras comunidades en garantizar su cumplimiento íntegro: los 70 partidos judiciales andaluces ya han hecho su transición, con un nivel muy positivo", ha subrayado.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

Por otro lado, Nieto ha aludido a algunas de algunas de las actuaciones que en materia de infraestructuras va a realizar la Consejería en la provincia de Jaén, al margen de las adaptaciones de los espacios actuales que se acometen en todas las sedes judiciales para adaptarlas a los tribunales de instancia.

"Se han llevado a cabo actuaciones en prácticamente todos los edificios judiciales de la provincia. Las más potentes serán las de Villacarrillo, donde licitaremos antes de fin de año la nueva sede judicial", ha señalado.

Con respecto a la Ciudad de la Justicia de la capital, Nieto ha afirmado que la licitación de las obras continúa "pendiente" de recibir el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, "que depende del Ministerio de Hacienda".

"Confío en que esos trámites se resuelvan pronto y podamos licitar", ha dicho sobre un proyecto por concesión de obra pública, con colaboración público-privada, que supondrá construir un edificio de más de 35.000 metros cuadrados que "resolverá definitivamente los problemas de la justicia en Jaén".