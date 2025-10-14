El pistacho se convierte en el tercer cultivo en la provincia de Jaén por detrás del olivar y del almendro

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pistacho se ha convertido en el tercer cultivo de la provincia de Jaén, después del olivar, que ocupa el primer lugar, y del almendro. De hecho, en la provincia de Jaén se ha pasado de una producción de 800 toneladas en 2023 a 1.300 toneladas en 2024.

Son datos aportados por la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, que ha visitado la planta de procesado de Appistaco Trade SLU, de la Asociación de Productores de Pistacho y Comercializadores de Jaén, en Navas de San Juan (Jaén), donde ha subrayado el crecimiento del sector del pistacho gracias a las distintas ayudas para la modernización del campo jiennense.

En su visita, Aranda, acompañada del alcalde del municipio, Joaquín Requena, y el gerente de Appistaco, José Luis del Roj, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con los más de 700.000 euros en ayudas para los productores y con el desarrollo rural jiennense, especialmente en la comarca de El Condado que es donde se asienta esta planta de procesado y comercialización del pistacho.

La delegada ha indicadoo que ya se ha convocado la línea de ayudas para la modernización de industrias agroalimentarias por parte de la Consejería de Agricultura con un montante de 88 millones de euros. Aranda ha apuntado al "apoyo constante" de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural a los productores de pistacho de Jaén, como la ayuda de 200.000 euros para la planta de limpieza, clasificación y descascarillado dentro de las ayudas de la Consejería gestionadas por el Grupo de Desarrollo Rural Asodeco.

Además, la línea de modernización de industrias agroalimentarias sirvió para poner en marcha la planta e impulsar la línea de envasado y comercialización y, también a modernizar el punto de almacenaje. Asimismo, Aranda ha hecho alusión a otros 300.000 euros de ayuda para el Grupo Operativo Pistacho 4.0, que promueve la innovación, los nuevos productos, la mejora de la calidad y la creación de herramientas informáticas que mejoran la calidad y la trazabilidad de los productos, además de elevar la competitividad.

"El pistacho constituye un cultivo en auge que avanza con más producción, más superficie y mejora de los productos para avanzar en la comercialización, lo que se traduce en más valor añadido para los agricultores o, lo que es lo mismo, mejorar la renta de los municipios jiennenses, además de un complemento perfecto para el olivar", ha concluido Soledad Aranda.