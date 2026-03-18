Presentan en Jaén una publicación sobre los avances y retos de la protección del patrimonio andaluz

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JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Íbero de Jaén ha acogido este miércoles la publicación 'La protección Jurídica del Patrimonio Histórico-Cultural de Andalucía', una obra colectiva editada por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta.

Recoge el contenido de las ponencias e intervenciones que se materializaron en las jornadas que sobre este tema se celebraron en la Universidad de Jaén en marzo de 2025, según ha informado el Gobierno autonómico.

Coordinada por la directora general de Patrimonio Histórico, Mónica Ortiz, y el catedrático de la UJA Gerardo Ruiz, supone "el primer estudio sistematizado que analiza, desde una perspectiva jurídica y multidisciplinar, los avances y desafíos que plantea en Andalucía la protección del patrimonio histórico-cultural tras casi dos décadas de desarrollo estatutario".

Las citadas jornadas reunieron a destacados expertos del ámbito académico, jurídico y administrativo para debatir sobre la evolución y las nuevas herramientas de tutela de la riqueza cultural andaluza, además de analizar el derecho a la cultura y la gestión del patrimonio.

En ese contexto, Ortiz abordó las políticas actuales de la administración autonómica y los mecanismos de colaboración institucional y junto a ella, Gerardo Ruiz-Rico trató el derecho fundamental al acceso a la cultura desde la perspectiva constitucional.

Del resultado de todas las intervenciones se ha presentado ahora esta publicación, una obra colectiva en la que acompañan a los coordinadores nueve autores de prestigio en sus respectivas especialidades: Javier García, Leonardo J. Sánchez, Carmen Carretero, Isabel González, Juan Manuel Becerra, Carlos Valdivieso, Noelia Martínez, Yolanda Ortiz y Francisco Torres.

Cada capítulo del volumen --que está disponible en formato impreso-- recoge la intervención original de los ponentes, acompañada de notas y actualizaciones que contextualizan el estado de la cuestión a día de hoy, constituyendo un recurso indispensable para investigadores, gestores y responsables públicos.

Su presentación ha servido como prólogo a las jornadas 'La evolución de la regulación jurídica y del concepto del patrimonio histórico (1976-2026)', que se desarrollarán estos jueves y viernes en la capital jiennense.

Promovidas con ocasión del 50 aniversario de Hispania Nostra por la Universidad de Jaén y la Consejería de Cultura y Deporte, tienen el objetivo de analizar el desarrollo de la normativa en este ámbito y cómo se ha reflejado en la gestión pública y privada de los bienes culturales.

Desde la Ley de 1933 hasta la actual pluralidad normativa (con 18 ordenamientos, uno estatal y 17 autonómicos), la legislación de Patrimonio Histórico de 2026 difiere de la de 1976 sustancialmente. Lo mismo sucede con el concepto de patrimonio, que ha pasado de ser una escueta noción a rebasar el concepto recogido por la Ley estatal de 1985 a consecuencia de los Tratados Internacionales suscritos por España y de una práctica de protección mucho más rica en las comunidades autónomas.

En este encuentro, se propiciará un diálogo entre los conceptos y visiones del siglo pasado y los actuales en torno a los bienes patrimoniales. Además, se examinará la evolución de la participación social en la protección e impulso del Patrimonio Histórico. En este sentido, las intervenciones profundizarán en el concepto jurídico y material, en la regulación del patrimonio inmueble, arqueológico, inmaterial, documental y bibliográfico, entre otros asuntos.

Serán 14 los profesionales y expertos de reconocido prestigio los que participarán en las jornadas, como son Javier García, Concepción Barrero, Rosario Alonso, Leonardo Sánchez-Mesa, Gerardo Ruiz-Rico, Isaac Sastre, Mónica Ortiz, José Manuel Ruiz-Rico, Ignacio Álvarez, Alejo Hernández, Félix Vacas, Francisco J. Martínez, Antonio Faya y Pablo Matoso.

Se inaugurarán este jueves a las 10,000 horas en el edificio Zabaleta (D1) de la Universidad de Jaén y continuarán en horario de tarde en el Museo Íbero. Este espacio acogerá también la jornada de mañana del viernes del seminario, que culminará por la tarde con una visita a la Catedral de Jaén. La asistencia es libre y gratuita, con inscripción previa a través de https://forms.gle/ZtG1C12YFbnLqsJL6 Publicación