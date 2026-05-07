Profesionales sanitarios de Jaén se forman en bioética para mejorar la toma de decisiones clínicas

Imagen del seminario de bioética - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Ética Asistencial Jaén Norte-Nordeste ha impulsado una nueva edición del Seminario de Bioética dirigido a residentes de ambas áreas sanitarias, una iniciativa que busca mejorar la calidad de la atención sanitaria a través del fortalecimiento de la toma de decisiones clínicas en contextos complejos.

Este seminario se está desarrollando en varias sesiones, la próxima será el 25 de mayo en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. La formación está diseñada para acercar los principios de la bioética a la práctica clínica diaria. Se hace en un momento formativo en el que los profesionales comienzan a enfrentarse a situaciones reales de alta responsabilidad.

La persona encargada de impartir este seminario es el intensivista del hospital ubetense Ángel Bartolomé, antiguo presidente del Comité de Ética Asistencial Norte-Nordeste y actual vocal del mismo. El doctor Bartolomé ha señalado que "la bioética es fundamental para tomar decisiones justas y seguras en la práctica clínica, pero cobra aún más valor cuando se conecta con la realidad que viven los profesionales en su día a día".

En este sentido, ha añadido que el objetivo de este seminario es "trasladar esos principios teóricos a situaciones concretas que los residentes ya están empezando a experimentar". El seminario combina contenidos teóricos con metodologías dinámicas como el trabajo en grupo, el análisis de casos clínicos y el soporte narrativo, lo que permite a los participantes comprender el origen de la bioética y su aplicación en la relación asistencial y en la toma de decisiones clínicas.

A lo largo de las sesiones, los residentes abordarán conflictos éticos reales y situaciones complejas, tanto históricas como actuales, favoreciendo la reflexión crítica y el debate en torno a aspectos clave como la autonomía del paciente, el consentimiento informado o la equidad en la atención sanitaria.

"Trabajar estos contenidos en un entorno formativo seguro permite a los profesionales adquirir mayor confianza y seguridad a la hora de enfrentarse a decisiones difíciles, reduciendo la incertidumbre y el estrés que estas situaciones pueden generar", ha indicado el doctor Bartolomé.

Asimismo, ha incidido en que la aplicación de principios bioéticos contribuye a "garantizar un mayor respeto a los derechos de la ciudadanía, una atención más humanizada y decisiones más transparentes".

Además, el seminario favorece una mejora en la comunicación entre profesionales y pacientes, fortaleciendo la confianza en el sistema sanitario y promoviendo una relación asistencial más cercana y centrada en la persona.