Rus (Jaén) forma a 15 personas desempleadas en agricultura y cultivos herbáceos para asegurar el relevo generacional

Alumnado y profesorado del proyecto junto a la delegada del Gobierno andaluz, Ana Mata - JUNTA DE ANDALUCÍA

RUS (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Un total de 15 personas desempleadas han iniciado en Rus un proyecto del programa 'Empleo y Formación' (PEF) cuya meta es convertirse en una herramienta eficaz para avanzar en el relevo generacional, fijar a la población en el territorio, revitalizar el medio rural y generar empleo a través de una formación altamente especializada en el ámbito de la agricultura y los cultivos herbáceos.

Así lo ha destacado la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, Ana Mata, que ha inaugurado este proyecto junto con la alcaldesa, Rocío Beltrán. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destina 332.084,70 euros a la contratación y especialización de este alumnado durante un año.

La delegada ha destacado "el sobresaliente trabajo del Ayuntamiento ideando un proyecto singular", y se ha mostrado confiada en que los resultados sean los mismos que los de los anteriores PEF del municipio, "de manos de un buen equipo docente, que seguro implicará e ilusionará a cada alumno, con el fin de que pueda desarrollar su potencial y talento en un sector que necesita profesionales cualificados".

La delegada ha incidido en que esta especialización "a la carta", adaptada a la realidad local, "será una vía sólida para para nutrir y diversificar el sector primario, vital en el municipio y en todo el ámbito provincial".

El alumnado que comienzan ahora su formación, conseguirá al término de su año de aprendizaje dos certificados profesionales: uno de nivel 1 y otro de nivel 2. Concretamente, cursarán dos módulos: Actividades auxiliares de agricultura (certificado profesional de nivel 1) y Cultivos herbáceos (certificado profesional de nivel 2).

Entre las materias en las que se van a formar y las habilidades que van a adquirir, se encuentran: Preparación del terreno, siembra y plantación/trasplante de cultivos; realización de operaciones para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos; tareas de cuidados culturales y de recolección, así como de mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas; operaciones de recolección, transporte y almacenamiento; control de plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías; manejo de tractores, además de montaje y mantenimiento de instalaciones agrarias.

A su vez, esta formación les habilitará para múltiples ocupaciones a realizar por cuenta propia o ajena. De tal forma que podrán desempeñar puestos como peón agropecuario, de horticultura, jardinería, fruticultura, en cultivos herbáceos, en cultivos de flor cortada; trabajador agrícola en cultivos extensivos o industriales, forrajeros, pratenses, de tubérculos y raíces, de cereales y leguminosas en grano; o aplicador de plaguicidas, entre otros.

Este proyecto PEF supone la cuarta edición en el municipio. Ana Mata ha recordado que los tres proyectos anteriores, denominados Rustureo, formaron a 45 personas alumnos en el sector turístico y fueron "un rotundo éxito, organizando actividades singulares, animando las calles, dando a conocer el patrimonio local y atrayendo turismo".

En las cuatro convocatorias de Rus se engloba la formación de 60 personas desempleadas, la expedición de cinco certificados profesionales y una inversión global de la Consejería de Empleo de 1,58 millones de euros.

En el ámbito provincial, en esta edición del PEF, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo invierte 10,8 millones de euros para la formación y contratación de 465 personas desempleadas a lo largo de un año en 31 proyectos PEF que ejecutarán 21 entidades (20 ayuntamientos y una entidad privada).