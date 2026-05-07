Trabajadores del Área de Biodiversidad y de los programas de conservación de especies amenazadas, premiados por CSIF

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en la gala de entrega de los III Premios Jaén por el Empleo Público. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha participado este jueves en la gala de entrega de los III Premios Jaén por el Empleo Público, organizados por la delegación en la provincia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con la colaboración de Caja Rural y Diario Jaén, y que han reconocido la dedicación y compromiso con su labor de los servidores públicos.

En un acto celebrado en el salón Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja), Catalina García ha sido la encargada de entregar la Mención Especial 'Por la protección de la naturaleza y la recuperación de especies amenazadas de la provincia de Jaén', que ha recaído en los trabajadores de la Junta de Andalucía dedicados al Área de Biodiversidad y programas de conservación de las especies, entre las que se encuentran el águila imperial, el cangrejo de río ibérico, el quebrantahuesos, el aguilucho cenizo y el lince ibérico.

Esta entrega ha puesto el cierre a un acto en el que cuatro personas y dos colectivos han sido recompensados por su "profesionalidad, empatía y vocación de servicio" en favor de la sociedad. Representantes de lo público que "trabajan en silencio, alejados de los focos y sin afán de protagonismo pero que, precisamente por ello, merecen este aplauso por la labor encomiable que desarrollan en el día a día en favor de la ciudadanía", ha destacado la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

En concreto, los galardonados individuales han sido Manuel Barbero, docente del IES Jándula de Andújar y coordinador del proyecto Eco-Lince; Ana Cabello, técnica de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Martos; Jesús Luis Ramírez, trabajador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Jaén; y José Luis Pascual, facultativo especialista del área de análisis clínicos del Hospital San Agustín. Ellos han sido los cuatro que más votos han logrado recabar por parte de la ciudadanía entre los diez finalistas del certamen.

En cuanto a los premios grupales, los dos agraciados en este apartado han sido el equipo de docentes del Proyecto de Prótesis Mamarias Personalizadas del IES Fernando III de Martos y la Unidad de Atención Integral a los Pacientes con Enfermedades Minoritarias (Uaipem).

En la gala han estado presentes también los presidentes de CSIF Nacional y CSIF Andalucía, Miguel Borra y Germán Girela, respectivamente; la delegada del Gobierno en funciones, Ana Belén Mata; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara, y el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz.