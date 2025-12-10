Andalucía Emprende aborda el problema de la sequía en una jornada de innovación en Vélez-Málaga

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, ha organizado la jornada 'Innovación frente a la sequía en Andalucía' con el objetivo de visibilizar los retos y las oportunidades que se presentan ante la sequía. - JUNTA

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, ha organizado la jornada 'Innovación frente a la sequía en Andalucía' con el objetivo de visibilizar los retos y las oportunidades que se presentan ante el problema de la sequía. La cita, que ha tenido lugar en Vélez-Málaga (Málaga) conecta el emprendimiento, la innovación y la transferencia de conocimiento con la Universidad de Málaga (UMA).

La finalidad principal de la jornada ha sido dar respuesta a los problemas, las carencias y las deficiencias originados por la escasez de agua, así como identificar oportunidades para emprender en este campo por medio de tecnologías, servicios e inversiones verdes.

Asimismo, se han transmitido conocimientos, retos y propuestas innovadoras que generan impacto social, de modo que se logra involucrar a los principales sectores productivos andaluces, tales como la agricultura, la ganadería, el turismo, la industria o el sector energético.

En el encuentro han estado presentes Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Miguel Briones, delegado territorial de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga; Fernando Fernández, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga; Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga; Juan Carlos Rubio, vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga, y Esperanza González, diputada delegada de Desarrollo Económico Sostenible.

La jornada ha comenzado con una ponencia titulada 'El futuro del agua: resiliencia e innovación frente al cambio climático', a cargo de Ricardo Ruiz, comisario de Aguas. A continuación, se han celebrado dos mesas redondas.

En la primera de ellas, titulada 'Retos y oportunidades para hacer frente a la sequía en Andalucía', han participado expertos en la materia, a saber: Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación, que ha moderado la mesa; Bartolomé Andreo Navarro, director de Cehiuma; Enrique Gutiérrez, gerente de Cetaqua y director de Innovación de Hidralia; Antonio Jesús Zapata, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, e Iñaki Hormaza, profesor de investigación en el IHSM La Mayora.

La segunda mesa ha abordado el sector del emprendimiento, con casos de éxito y soluciones innovadoras, tales como la digitalización del regadío, la reutilización de aguas residuales, el empleo de la energía solar para la desalación, así como proyectos público-privados de eficiencia hídrica.

Alain Uceda, director de comunicación de Smart City Cluster, ha moderado este debate, integrado por Juan Antonio Barberá, del Sistema de Alerta Temprana e Inteligente; Manuel Díaz, del proyecto Gemelos Digitales; Jesús Regodón, director de Cajamar Innova; María Rubio, directora de ventas de Deepdrop, y Marcos Barrera Parrilla, CEO de Aganova.

Además, la mesa ha contado con dos experiencias en lo público y privado. La primera, por parte de Fulgencio Díaz, director gerente de Aguas de Benahavís, que ha presentado el proyecto del Ayuntamiento basado en un nuevo uso más sostenible del agua regenerada para el municipio; y la segunda, por parte de Raúl Rojano, CEO de Hidroinfiltrado, que ha aportado una solución al problema de sequía y estrés en el cultivo.

La jornada se ha dirigido especialmente a alumnado universitario, emprendedores, empresas emergentes del agua, administraciones públicas, investigadores y expertos en sostenibilidad hídrica, así como a empresas en general.

En este sentido, un propósito complementario de Andalucía Emprende en relación con este encuentro es potenciar la conexión entre personas emprendedoras e inversoras, así como facilitar el acceso a los recursos y a las oportunidades que impulsen el éxito y la competitividad de los emprendedores andaluces en un entorno cada vez más globalizado y dinámico.

Este encuentro celebrado en Vélez-Málaga se enmarca en las actuaciones de emprendimiento de Andalucía Emprende, en conexión con el 'PLAnd Sequía Andalucía', impulsado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para identificar, analizar y transferir capacidades y soluciones frente a la sequía.

El plan cuenta con un importe total disponible de ocho millones de euros. En la financiación de estas subvenciones participa la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder en un 85 por ciento, mediante el programa Feder de Andalucía 2021-2027.

De esos ocho millones, la Universidad de Málaga es la segunda institución por volumen de fondos percibidos, con un aporte de 843.402 euros por parte de la Consejería para tres trabajos, de los que uno tiene carácter individual y dos se ejecutarán en régimen de cooperación. Todos proyectan una solución de desarrollo experimental. La actuación individual tiene como objetivo diseñar un sistema de alerta temprana inteligente que contribuya a mejorar la gestión del agua subterránea en captaciones de abastecimiento urbano.

En cuanto a los proyectos mediante colaboración, uno de ellos, que se aplicará junto con la Universidad de Córdoba, busca establecer un sistema de análisis y gestión avanzada en el uso eficiente del agua de riego mediante gemelos digitales de última generación. La otra, junto con el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora del CSIC, busca asegurar una producción sostenible de frutales subtropicales en Andalucía.

Este encuentro sobre la sequía forma parte de las actuaciones de cierre del ejercicio llevadas a cabo por Andalucía Emprende para el fomento del emprendimiento en la provincia. Durante el mes de noviembre, tres de ellas se han celebrado en la Universidad de Málaga y esta última, en el municipio de Vélez-Málaga.