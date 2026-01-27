Catalina García destaca apuesta de la Junta por acelerar la economía circular y cumplir objetivos en gestión de residuos

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, participa en unas jornadas en Estepona (Málaga) sobre residuos urbanos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en Estepona (Málaga) en las Jornadas 'Hacia la circularidad total en la gestión de residuos', que ha organizado Urbaser y en las que ha defendido la economía circular "como una política estratégica y transversal del Gobierno andaluz, que está acelerando, para avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos climáticos y ambientales de la Unión Europea".

En la apertura del encuentro, celebrado en el Auditorio del Centro Cultural Mirador del Carmen, García ha destacado que Andalucía está abordando la transición hacia la economía circular "desde un enfoque múltiple y coordinado, que combina normativa, planificación, inversión pública y colaboración con el sector privado y las entidades locales".

En este sentido, ha recordado que la comunidad cuenta ya con la Ley de Economía Circular de Andalucía, "pionera en Europa y que establece el marco legal para impulsar este modelo productivo", y ha avanzado que en las próximas semanas se activará el proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Andaluza de Economía Circular, en el que participarán expertos de distintos sectores para consensuar soluciones adaptadas a la realidad del territorio andaluz.

"La economía circular no es una política aislada de una consejería, sino una prioridad compartida por todo el Gobierno andaluz", ha señalado la consejera, quien ha puesto como ejemplo la reciente aprobación de la Ley de Patrimonio, que incorpora criterios de circularidad y sostenibilidad en la gestión del patrimonio público.

Asimismo, ha subrayado que uno de los principales retos de Andalucía es acelerar el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de residuos, apoyando especialmente a los municipios, competentes directos en la gestión de los residuos municipales. "Estamos actuando sobre uno de los flujos más relevantes, la materia orgánica, que representa más del 40 % del peso de los residuos municipales, para evitar que termine en vertedero y devolverla a la economía en forma de biometano y compost", ha explicado.

Para ello, la consejera ha recordado que la Junta ha movilizado más de 145 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la recogida separada de biorresiduos, la construcción de instalaciones para el tratamiento de esta fracción orgánica y para la mejora de las plantas de tratamiento mecánico biológico.

A esta inversión se suman 20 millones de euros en subvenciones financiadas con fondos propios para la adquisición de vehículos de vehículos de recogida separada de biorresiduos, diez millones ya concedidos y otros diez, cuya convocatoria saldrá en el primer trimestre de 2026; así como los 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan PLANETA (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente también se ha referido a las inversiones directas en infraestructuras públicas, como los 17,1 millones de euros que se han destinado, desde 2019, a la construcción de 34 puntos limpios en la comunidad.

En el caso concreto de la provincia de Málaga, la inversión asciende a más de 1,8 millones de euros, sumando el nuevo punto limpio ya ejecutado de la capital, valorado en más de 1,2 millones de euros y el que este martes se inaugura en la localidad de Casares, que ha contado con una inversión de 600.000 euros.

COLABORACIÓN

En la inauguración de la jornada la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.

Asimismo, han estado el delegado territorial de la Consejería en Málaga, José Antonio Víquez; el diputado de Emergencias y Seguridad de la Diputación, Luis José Rodríguez; el presidente de Aeversu, Joaquín Pérez Viota; el director general de Tratamiento de Urbaser; Rafael Guinea, y la directora del Área Técnica de Innovación de Urbaser, Pilar Tur.

La consejera ha afirmado que "la transición hacia un modelo circular exige alianzas sólidas entre administraciones públicas, empresas y ciudadanía". "Solo desde la cooperación y la planificación a escala adecuada podremos garantizar infraestructuras viables y eficaces para todo el territorio", ha manifestado.

Al respecto, ha puesto de relieve el papel de las mancomunidades "como herramientas clave para aprovechar economías de escala, compartir recursos y dar respuesta a las exigencias normativas europeas en territorios con menor densidad de población" y ha destacado que Andalucía "ha sentado ya una base sólida para la economía circular, con una inversión sin precedentes, un marco normativo avanzado y una clara voluntad de colaboración institucional".

Así, ha señalado que el reto ahora es "ganar velocidad, consolidar los cambios y asegurar que esta transformación llegue de forma efectiva a todos los municipios andaluces". Las jornadas han reunido a representantes institucionales, expertos y empresas del sector sobre los avances, desafíos y oportunidades de la gestión de residuos y la circularidad.