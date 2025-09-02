Cerca de 17.000 niños menores de tres años comienzan este miércoles el curso en las escuelas infantiles de Málaga

Archivo - Una mujer con sus hijos por la calle. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16.904 niños y niñas menores de tres años empiezan este miércoles, 3 de septiembre, el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Málaga, según los datos de matriculación registrados hasta ahora por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Por tramos de edad, en cero años son 1.125 niñas y niños; en un año, 6.551, y en dos, 9.228 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar, según han señalado desde la Delegación del Gobierno andaluz de Málaga en una nota.

Esta etapa presenta este curso como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros.

En el conjunto de la etapa, la consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento, han destacado, al tiempo que ha apuntado que el total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

Según han asegurado, esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector.

El decreto aprobado el pasado marzo recoge, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de cero a un año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de cero a tres años.

La consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de alcanzar la cifra de 20.295 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso, la Junta ha ofertado en la provincia 23.465 plazas.

Málaga cuenta para este ciclo con una red de 369 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre cero a tres años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Este curso 2025-26 conviven dos modelos, el de cero y un año, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde, lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la consejería. A fin de facilitar el máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.