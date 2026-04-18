La Feria de la Educación Científica y Tecnológica premia labor investigadora de seis centros de la provincia de Málaga

Archivo - El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, en una imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fecitec, la Feria de la Educación Científica y Tecnológica de Málaga, ha celebrado este sábado su ceremonia de clausura con la entrega de los reconocimientos a los centros ganadores en su fase de concurso, además de las menciones en la modalidad de muestra.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, seis centros de la provincia han sido designados por el jurado como los vencedores en cada una de las categorías de una cita que ha reunido desde el pasado jueves a más de 2.300 alumnos pertenecientes a 59 colegios e institutos.

Entre los 47 proyectos presentados a las dos categorías de concurso, 'Ciencia y experimentos' y 'Tecnología e innovación', el jurado ha elegido media docena de trabajos destacados por su rigor científico y su capacidad para vincular la actividad investigadora con la acción en el entorno inmediato.

En 'Ciencia y experimentos', los trabajos ganadores han sido 'Acústica. Naturaleza del sonido', en la categoría de Primaria, del CEPR San José de Calasanz (Málaga); 'Respuesta de las plantas a la luz azul vs roja durante la germinación', en Secundaria, del IES María Victoria Atencia (Campanillas), y 'Caducado, pero ¿eficaz? Comprobación de la capacidad antiséptica y desinfectante del Betadine caducado', en Bachillerato, proyecto fruto de la colaboración entre el IES Martín Rivero (Ronda) y Gran Capitán (Córdoba).

Por su parte, en la categoría 'Tecnología e innovación' los galardones han correspondido a 'Innovaciudad: conectando personas, integrando realidades', del CPR Torrejaral (Vélez-Málaga), en Primaria; 'Neuroarcade. Aprendizaje inclusivo y plasticidad neuronal', del IES Diego Gaitán (Almogía), en categoría de Secundaria, y 'Lo que comemos importa', del IES El Palo (Málaga), en Bachillerato.

Como premio, los participantes en los seis proyectos ganadores participarán de visitas activas a empresas e instituciones para observar sobre el terreno los procesos de investigación y producción de distinta naturaleza, desde la industria alimentaria (Famadesa, IHSM La Mayora), hasta el sector tecnológico (Oracle, Polo Digital) o la distribución de medicamentos (Bidafarma), pasando por el peritaje y la investigación (Dekra, unidad de drones y laboratorio del Cuerpo Nacional de Policía).

Junto a estos galardones, el jurado ha destacado también con menciones a ocho proyectos presentados en la modalidad de muestra de Fecitec. 'Ciencia para todos' ha recaído en el IES Nuestra Señora de la Victoria (Málaga) por el proyecto 'Más allá de la tinción de Gram'; 'Compromiso con el entorno' ha sido para el CES Santísima Trinidad (Málaga) por el proyecto 'Ecoguard'; 'Compromiso social' ha ido a manos del CEIP Ciudad de Oscua (Villanueva de la Concepción) por el proyecto 'Cayetana también juega'; la mención 'Trabajo en equipo' la ha conquistado el IES Los Montes (Colmenar) por el proyecto 'Instabulos'; 'Iniciativa joven' ha recaído en el CEIP Nuestra Señora de Belén (Gines, Sevilla) por el proyecto 'La ciudad que no existe: cómo el cerebro construye lo que no vemos'; 'Emprendimiento' lo ha recibido el CDP Sierra Blanca - El Romeral por el proyecto 'The golden seat'; 'Ciencia y Territorio' lo ha conquistado el CEIP Cándido Lara (Cómpeta) por el proyecto 'Tendedero automático', mientras que 'Málaga Tecnológica' ha sido la mención otorgada a la Academia Santa Teresa (Málaga) por el proyecto 'Conectavida'.

En contexto, la ceremonia de entrega se ha celebrado esta mañana en el auditorio La Caja Blanca, en el que, junto a los centros galardonados, han estado presentes distintas autoridades en representación de los organizadores y colaboradores de la Feria.

Entre ellos, han acudido al acto el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones; la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María de la Paz Flores; el diputado provincial de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla; y la vicerrectora adjunta de Investigación de la Universidad de Málaga, Inés Moreno.

Además, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, organizadora de la cita, con la colaboración de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, ha reconocido durante el acto la labor de los centros colaboradores con Fecitec, mediante la entrega de reconocimientos por su trabajo.

Así, se ha distinguido al IES La Rosaleda, cuyos estudiantes de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, tutorizados por la profesora Verónica García, han sido los responsables del desarrollo de la imagen corporativa de la feria.

Igualmente, se ha reconocido la labor del alumnado del CFGS de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa del IES El Palo, coordinados por la profesora Loreto Salas, es el encargado de colaborar en la organización y atención a los asistentes a la feria. Por último, también se ha distinguido a la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA por la colaboración de todo su personal voluntario durante la celebración de Fecitec.