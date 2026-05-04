El filósofo Antonio Diéguez protagoniza la segunda jornada del ciclo La Memoria (In)Finita - JUNTA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPMa), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, celebra este martes, 5 de mayo, la segunda jornada del ciclo La Memoria (In)Finita, que estará protagonizada por el filósofo Antonio Diéguez, uno de los mayores expertos europeos en transhumanismo.

En esta segunda sesión, se quiere poner en el centro de la conversación cómo puede llegar a influir en nuestra memoria individual la relación máquina-ser humano y si la memoria que cada uno tiene y atesora puede llegar a ir más allá de uno mismo, incluso más allá de nuestra propia muerte, prestando especial atención al papel que el cuerpo desempeña en el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y emocionales, en la capacidad para recordar.

Bajo el lema '¿Puede ser la memoria inmortal?' en el coloquio con Antonio Diéguez se conversará sobre algunos postulados transhumanistas y su efecto en cómo estamos relacionándonos con nuestro legado, con nuestra memoria, y las consecuencias de esa relación en lo cotidiano, ha indicado la Junta en un comunicado.

Antonio Diéguez es Doctor en Filosofía y Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Hasta septiembre de 2015 presidió Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología (Aifibi).

Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de México (UNAM) e investigador visitante en las universidades de Helsinki, Harvard y Oxford. Ha investigado en las áreas de la Filosofía de la Tecnología y de la Biología y, en los últimos años, se ha interesado por el tema del transhumanismo. Su posición al respecto es crítica, pero reconociendo los efectos positivos de la biotecnología e incluso de su posible uso para el mejoramiento humano.

Este segundo coloquio tendrá lugar este martes, 5 de mayo, a las 19,00 horas, en la sede del AHPMa, situado en Martínez de la Rosa, 8, y la entrada es libre hasta completar el aforo.