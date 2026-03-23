El Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga) inicia este martes la actividad del bloque quirúrgico

Archivo - El Hospital de Alta Resolución de Estepona. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Alta Resolución de Estepona inicia este martes la actividad del bloque quirúrgico y de la Unidad de Reanimación Post-Anestésica (URPA), tal y como anunció el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, cuando informó acerca de los refuerzos previstos para este centro hospitalario a finales del año pasado.

En concreto, se han programado para los próximos días intervenciones del servicio de Traumatología (seis), de la unidad del Dolor (ocho), de Dermatología (nueve) y de Cirugía General y Aparato Digestivo (ocho) y la próxima semana se incorporarán algunos procedimientos quirúrgicos de Urología, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Con esta acción el hospital inicia la prueba de los circuitos quirúrgicos de manera que, de forma progresiva, se irán incluyendo nuevas intervenciones de las diferentes especialidades quirúrgicas de este centro, según la cartera de servicios de este hospital concebido como un centro resolutivo, plenamente ajustado al modelo de alta resolución. Esta puesta en marcha se suma al inicio en diciembre de 2025 de la Unidad de Pruebas Funcionales de Digestivo que ha registrado, desde entonces, y hasta el pasado día 20 de marzo, un total de 87 endoscopias digestivas.

Además, en esta misma fecha el HAR de Estepona también amplió su capacidad diagnóstica con el servicio de Laboratorio y Radiodiagnóstico 24 horas. A partir de ese momento y hasta la actualidad, se han llevado a cabo 4.191 estudios radiológicos en horario de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. En cuanto a la actividad total de Laboratorio se han atendido a 1.075 pacientes, lo que supone la realización de 10.270 pruebas y 1.236 análisis.

Este impulso decisivo para el HAR de Estepona ha sido posible gracias a la incorporación progresiva de la nueva plantilla de profesionales aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de octubre de 2025 y anunciada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el pasado día 29 de noviembre del mismo año. Entonces, se hizo pública la incorporación de 58 nuevos profesionales estructurales a este centro para convertirlo en un dispositivo plenamente operativo y resolutivo.

Hasta entonces, el hospital contaba con 78 profesionales y se realizaba actividad de Consultas Externas, Rehabilitación, Radiodiagnóstico parcial y Urgencias. Con la nueva dotación de la plantilla ésta pasa a 136 profesionales, lo que ha permitido la puesta en marcha de esta nueva actividad. Con este refuerzo, se reducen los desplazamientos, se mejoran los tiempos de atención, descargando al Hospital Universitario Costa del Sol y se garantiza la equidad sanitaria en la Costa Occidental

BALANCE DE ACTIVIDAD DEL HAR DE ESTEPONA 2021-2026

El Hospital de Alta Resolución de Estepona ha registrado hasta febrero de 2026 un acumulado de 462.572 actos médicos desde que iniciara su actividad asistencial. Con la apertura de forma progresiva de sus distintas áreas se ha consolidado la actividad de este centro hospitalario, que ha pasado de 28.919 asistencias cuando se abrió en 2021 a 123.224 en diciembre de 2025. En número promedio se ha pasado de 3.195 asistencias mensuales a superar las 10.200 de media mensual durante el pasado ejercicio 2025.

Por su parte, la unidad de Urgencias de este hospital, que inició su actividad en julio de 2022, ha atendido desde entonces un total de 118.413 urgencias. Esta área ha experimentado un crecimiento constante, alcanzando las 40.163 atenciones anuales en 2025, lo que supone un incremento muy significativo respecto a sus primeros meses de funcionamiento.

En el área de consultas externas, desde su apertura en abril de 2021 se han realizado un total de 129.385 consultas especializadas. Además, en esta área se han llevado a cabo 95.461 procedimientos diagnósticos o terapéuticos, de los cuales 28.126 corresponden a procedimientos médicos y 67.335 a actos de enfermería, sumando a ello un total de 30.314 sesiones de fisioterapia realizadas hasta la fecha.

En cuanto al área de Radiodiagnóstico, que comenzó a operar en marzo de 2021, se han realizado un total de 87.430 estudios diagnósticos. Entre ellos destacan 43.079 radiologías convencionales, 13.743 mamografías, 14.571 resonancias magnéticas, 12.322 TAC y 3.715 ecografías, lo que refleja la completa capacidad tecnológica del centro para la respuesta diagnóstica de la población.