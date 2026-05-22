El Hospital Clínico de Málaga refuerza la atención a más de 2.500 pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal

El Clínico refuerza la atención a más de 2.500 pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal - JUNTA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su servicio de Aparato Digestivo, continua reforzando año tras año su compromiso y vinculación con la mejora en la calidad de vida de más de 2.500 pacientes que padecen Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), y que son llevados por esta unidad especializada y multidisciplinar.

En este sentido, el centro hospitalario malagueño ha celebrado una nueva jornada de convivencia y actualización científica con motivo de la celebración del día mundial de esta enfermedad, con la participación de pacientes, familiares, asociaciones y profesionales relacionados con el tratamiento y el seguimiento de esta enfermedad de alta prevalencia con el objetivo de compartir avances y consolidar un modelo asistencial basado en la excelencia clínica y la humanización de los cuidados, ha indicado la Junta en un comunicado.

El acto inaugural de esta jornada ha contado con la presencia y la participación del jefe de sección del servicio de Aparato Digestivo, el doctor Guillermo Alcain, y la especialista en Digestivo y responsable de la Unidad de EII, la doctora Raquel Camargo.

Este encuentro ha servido una vez más para poner en valor el notable crecimiento de la unidad de EII del hospital malagueño, que en la actualidad presta asistencia especializada y personalizada a más de 2.500 pacientes de su área de referencia.

AMPLIACIÓN ASISTENCIAL Y ABORDAJE INTEGRAL

Han detallado que para dar respuesta a esta demanda y mejorar la accesibilidad, la unidad de EII ha experimentado un salto cualitativo este año con la incorporación de un sexto día de consultas gracias a la apertura de un turno de tarde.

Asimismo, el centro ha implementado de forma pionera una agenda específica de ecografía intestinal, liderada por el doctor Francisco Rodríguez, que permite un seguimiento clínico estrecho, preciso y no invasivo en la propia consulta.

Dada la naturaleza sistémica y compleja de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, el hospital ha consolidado un enfoque de trabajo en red altamente coordinado.

La unidad cumple ya más de un año realizando consultas multidisciplinares conjuntas con el servicio de Reumatología y acaba de poner en marcha una nueva agenda compartida con Dermatología.

Este abordaje se complementa con la estrecha colaboración diaria que se mantiene con los servicios de Farmacia Hospitalaria y la unidad de Coloproctología del servicio de Cirugía.

"Nuestro objetivo prioritario es que el paciente se sienta plenamente acompañado en todas las esferas de su patología. La suma de esfuerzos entre los facultativos de Digestivo, las especialidades aliadas y el tejido asociativo es el camino para ofrecer una medicina de vanguardia, eficiente y, sobre todo, humana", ha subrayado la doctora Raquel Camargo.

JORNADA

La jornada se articuló en torno a dos mesas redondas moderadas por los especialistas del centro, diseñadas para resolver dudas frecuentes y propiciar el diálogo directo.

Así, en la mesa uno sobre Perspectiva histórica y trabajo en equipo, moderada por la doctora Raquel Camargo, se ha abordado '¿Cómo han cambiado los tratamientos en la EII? Una perspectiva histórica'; a cargo del doctor Francisco Rodríguez González; '¿Es igual la EII en todos los pacientes?', por el doctor Juan Víctor Martos; y 'Enfermedad Inflamatoria Intestinal: el trabajo en equipo detrás del tratamiento', impartida por la farmacéutica hospitalaria Elena Sánchez.

Asimismo, la mesa dos ha versado sobre innovación y vivencia diaria, el doctor Juan Víctor Martos moderó este segundo bloque, en la que el especialista Fernando Gutiérrez expuso la ponencia 'Ecografía Intestinal en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: qué es y en qué puede ayudarnos'.

Por otro lado, la clausura del encuentro corrió a cargo de la Asociación de personas con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU Málaga), con la ponencia '¿Cómo vive el paciente la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa?'.

Por último, han valorado la "alianza estratégica entre el hospital y la asociación que resulta útil para visibilizar el impacto social de la enfermedad, detectar necesidades no cubiertas en el entorno familiar y fomentar la formación y el autocuidado de los pacientes de la provincia".