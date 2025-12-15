El Hospital Costa del Sol logra la certificación de calidad para tres de sus unidades, una en nivel 'Excelente'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres unidades del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella (Málaga) han recibido este lunes la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario.

Se trata de las unidades de Aparato Locomotor y Neumología, con el segundo de los niveles de certificación, el 'Óptimo', y la Unidad de Dermatología, certificada en el máximo nivel, el 'Excelente', han precisado a través de una nota.

Con este reconocimiento demuestran "su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía".

En el acto de entrega de los distintivos de calidad, que se ha celebrado en el salón de actos del centro hospitalario, han estado presentes el director gerente del hospital, Antonio Cansino Osuna; el jefe de área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río Maza de Lizana, así como miembros del equipo directivo y la Unidad de Calidad del hospital, y los responsables y profesionales de las unidades certificadas.

Así, las unidades de Aparato Locomotor y Neumología han obtenido el nivel 'Óptimo', el segundo de los tres niveles del modelo de la ACSA, observándose resultados excelentes en áreas como derechos del paciente y continuidad asistencial, gestión por procesos asistenciales, calidad científico-técnica y seguridad del paciente.

La Unidad de Aparato Locomotor ha conseguido cumplir el 85% de los estándares previstos por el programa específico de la ACSA para Unidades de Gestión Sanitaria. Tiene una gran actividad investigadora que se plasma en una importante producción científica, y sus profesionales están implicados en la protocolización de actuaciones, teniendo incorporada a su práctica diaria la cultura de mejora continua.

Por otra parte, la unidad cuenta con un especialista en medicina familiar y comunitaria a tiempo completo en la planta de hospitalización, para identificar y manejar situaciones clínicas de los pacientes que no son estrictamente de índole traumatológica.

La Unidad de Neumología, certificada también en nivel 'Óptimo', cumple el 79 % de los estándares previstos por el programa de la ACSA.

Durante su proceso de evaluación para la certificación, la ACSA ha destacado el desarrollo de actividades de investigación clínica y difusión del conocimiento, con una amplia participación en proyectos de investigación y producción de publicaciones de alto impacto. Asimismo, resalta el compromiso del personal de la unidad en la intervención educativa a los pacientes, lo que demuestra su profesionalidad e implicación.

Se ha implantado la modalidad asistencial en acto único en las consultas de Neumología con la realización de pruebas diagnósticas, valoración y tratamiento en el mismo día, práctica que permite agilizar el diagnóstico, mejorar la adherencia al tratamiento y conseguir un mayor impacto en la salud de los pacientes.

Además, destaca la coordinación y comunicación con las unidades y profesionales de atención primaria, estableciendo mejoras en la capacidad de resolución. Ha desarrollado una estrategia consolidada de prevención y promoción de la salud con programas estructurados y estables de prevención primaria, secundaria y terciaria en los procesos con mayor impacto en la unidad (asma, EPOC, etcétera).

La unidad cuenta con la acreditación por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) para la Unidad del Sueño y la Unidad de Asma, con criterio de excelencia.

La Unidad de Dermatología ha conseguido el nivel 'Excelente', el máximo de los tres previstos por el modelo progresivo de la ACSA, cumpliendo cerca del 95% del total de los estándares.

En su informe, la ACSA subraya algunos aspectos de importancia como es la estrategia de la unidad en la promoción de la salud, liderando desde el año 2021 el "Proyecto Soludable" con el objetivo de reducir la incidencia, mortalidad y costes sanitarios derivados del cáncer de piel.

Su estrategia de promoción se extiende a distintos ámbitos y sectores como el escolar, laboral, turístico, etcétera. Se trata de un proyecto galardonado con numerosos premios y reconocimientos por su labor en la fotoprotección y prevención del cáncer de piel.

Esta unidad tiene también una amplia trayectoria en estrategia de investigación, y en cuando a gestión por procesos destaca su implicación en la elaboración de un gran número de procedimientos y protocolos de trabajo en los que se definen de forma clara las actuaciones a realizar en muchas de las actividades llevadas a cabo, minimizando así la variabilidad entre profesionales.

Finalmente, se ha destacado la consolidada implantación de la cultura y metodología de mejora continua en la unidad, que le permite avanzar en su estrategia de calidad. Certificación de calidad de la ACSA La certificación de estas unidades consolida la apuesta por la calidad y la mejora continua del Hospital Universitario Costa del Sol, que cuenta actualmente con 15 unidades certificadas, entre ellas dos en nivel 'Avanzado', doce en nivel 'Óptimo' y la Unidad de Dermatología en nivel 'Excelente'.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua.

Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua).