El Hospital Regional de Málaga forma a profesionales en una técnica avanzada para el estudio de infertilidad

Regional de Málaga forma a profesionales en una técnica avanzada para el estudio de infertilidad - JUNTA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la unidad de Reproducción Asistida del Hospital Materno Infantil, ha celebrado un curso teórico-práctico dirigido a personal facultativo y de enfermería sobre histerosalpingosonografía (HSSG), una técnica ecográfica avanzada utilizada en el estudio de la infertilidad femenina.

La actividad formativa se ha desarrollado en el Hospital Materno Infantil y ha combinado sesiones teóricas, simulación práctica sobre maniquí y discusión de casos clínicos reales, ha indicado la Junta en un comunicado.

El curso ha contado con la participación del especialista de la Clínica Universidad de Navarra y referente nacional en ecografía ginecológica Juan Luis Alcázar, así como de la facultativa de la propia unidad Ana Gallardo. La dirección del curso ha correspondido al coordinador de la Unidad de Reproducción Asistida del centro, Isaac Cohen.

La histerosalpingosonografía permite realizar en consulta y en un único acto clínico un estudio integral de la cavidad uterina, las trompas de Falopio, los ovarios y la pelvis. La técnica posibilita obtener un diagnóstico inmediato por parte de especialistas en ginecología y obstetricia, evitando esperas adicionales y desplazamientos a Radiología.

Además, evita la exposición a radiación y el uso de contraste yodado, una ventaja especialmente relevante en mujeres en edad reproductiva. Frente a la histerosalpingografía radiológica convencional, presenta una mejor tolerancia y reduce las molestias asociadas a la exploración.

La incorporación de esta técnica también mejora la eficiencia del proceso asistencial, al disminuir tiempos de espera, traslados internos y duplicidad de pruebas. Asimismo, la formación conjunta de facultativos y profesionales de enfermería favorece una asistencia más coordinada, homogénea y segura.

El coordinador de la Unidad de Reproducción Asistida, Isaac Cohen, ha destacado que "la histerosalpingosonografía es una técnica rápida, segura, que no utiliza radiación y permite obtener un diagnóstico inmediato sin necesidad de desplazar a la paciente a otra unidad".

De igual modo, ha señalado que "con este curso queremos garantizar que tanto el personal médico como el de enfermería de nuestra unidad realicen la técnica de forma homogénea, segura y con la máxima calidad diagnóstica. Se trata de una inversión directa en la atención a las parejas con problemas de fertilidad que confían en el sistema sanitario público andaluz".

El especialista también ha subrayado que "contar con un docente del nivel de Juan Luis Alcázar, referente nacional en ecografía ginecológica, supone una oportunidad de gran valor para nuestro hospital y refuerza el papel del Hospital Regional Universitario de Málaga como centro formativo de referencia en Andalucía".

La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Regional Universitario de Málaga es centro de referencia público para el estudio y tratamiento de la infertilidad en gran parte de la provincia y desarrolla cada año cientos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos relacionados con la fertilidad. Su cartera de servicios incluye técnicas de reproducción asistida, preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos y procedimientos avanzados de diagnóstico ecográfico.