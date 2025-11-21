La Junta de Andalucía moderniza el Centro de Participación Activa de Marbella (Málaga)

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha visitado junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el Centro de Participación Activa (CPA) de esta ciudad donde han finalizado los trabajos de remodelación. - JUNTA

La delegada de Inclusión Social y la alcaldesa visitan las instalaciones renovadas para prestar un mejor servicio

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, ha visitado este viernes junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el Centro de Participación Activa (CPA) de esta ciudad donde han finalizado los trabajos de remodelación que la Junta de Andalucía ha ejecutado para "modernizar unas instalaciones que considerábamos era necesario adaptar a las necesidades de las personas usuarias", ha subrayado la delegada de la Junta.

En su visita, Sarabia ha podido comprobar el alto grado de satisfacción del personal que presta atención en este CPA, que cuenta con 4.000 personas mayores socias a quienes la delegada territorial ha animado "a disfrutar del nuevo equipamiento y la remodelación de los espacios que permitirán en este centro un modelo de atención centrado en la persona".

Las obras y el nuevo equipamiento en este edificio han supuesto una inversión superior a 93.000 euros que se suman a la planificación del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga para la renovación de Centros de Participación Activa con actuaciones de mejora que "buscan promover la calidad de vida gracias a iniciativas que redunden en su estado físico, psicológico y emocional".

El CPA de Marbella, ubicado en el casco histórico del municipio, en la planta baja de un edificio de calle Peñuelas, se ha incluido en el programa de renovación junto a otros tres centros de la provincia que se ubican en Antequera, Coín y la barriada malagueña de El Perchel, donde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está adecuando sus espacios con una inversión superior a 1,1 millones de euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation.

"Todas estas mejoras conllevan la redistribución de los espacios para optimizar la superficie útil de los centros, con una renovación de su imagen", ha apuntado la delegada territorial, quien ha destacado que esta iniciativa "permitirá contar con instalaciones más atractivas y funcionales donde las personas usuarias encuentran un lugar para seguir formándose y mantener sus relaciones sociales".

Al respecto, Sarabia ha recordado que "los Centros de Participación Activa representan un recurso fundamental, con múltiples beneficios para la salud y el bienestar de las personas mayores, sobre todo de cara a prevenir la dependencia".

Asimismo, suponen un espacio de encuentro y relaciones personales que pueden paliar situaciones de soledad no deseada. Con esta inversión, se pretende adecuar los CPA al modelo de atención centrado en las necesidades y demandas de los usuarios, haciéndolos también espacios seguros, accesibles y confortables.

En este sentido, Ruth Sarabia ha subrayado que el objetivo es humanizar estos centros con equipamientos cómodos, acogedores y eficientes, dado que "son como el propio hogar de las personas usuarias".

Por otro lado, durante el recorrido por las instalaciones, la alcaldesa de Marbella ha recordado que, aunque el centro es competencia autonómica, "desde el Ayuntamiento seguimos una política muy similar en este ámbito, integrando también a los usuarios de este equipamiento en nuestras actividades".

Muñoz ha resaltado que "el objetivo es que todas las personas mayores dispongan de espacios adecuados donde encontrarse, formarse y disfrutar de actividades como nuevas tecnologías, pintura, memoria o Tai Chi".

Asimismo, la regidora marbellí ha subrayado el impulso del Consistorio para la puesta en marcha de dos nuevas infraestructuras en San Pedro Alcántara y en Las Albarizas, la primera ya en ejecución y la segunda cuyas obras están previstas que comiencen el próximo año.

RENOVACIÓN DEL CPA MARBELLA

La Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga ha ejecutado las obras y adquirido el nuevo equipamiento del Centro de Participación Activa de Marbella con una inversión total de 93.065 euros, de los que casi 35.000 euros se han destinado a equipamiento y otros 58.200 euros a las obras para la ampliación de los espacios de las salas donde se realizan los talleres del centro.

Entre los trabajos realizados destaca la redistribución de las salas de talleres, la zona de conserjería y los despachos para optimizar el espacio; la sustitución de la solería del centro y la renovación de las luminarias por luces LED.

Además se ha realizado la pintura del interior del edificio y se ha sustituido el mobiliario de las salas de usos múltiples, zona de lectura y sala de podología, así como el mobiliario de las salas de talleres de movilidad, habilidades manuales y nuevas tecnologías.