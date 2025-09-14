La Junta asegura que la Ley de Vivienda andaluza ofrecerá soluciones "efectivas" al reto de la vivienda en Málaga

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su visita a las viviendas de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado este domingo que el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ofrecerá "soluciones efectivas y realistas al desafío de la vivienda en Málaga" y supondrá "un revulsivo en el impulso de las políticas de vivienda del Gobierno andaluz". Además, Díaz ha criticado que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Málaga, recriminando que el Ejecutivo no ha aportado "ni un solo euro" a las promociones de vivienda que ha impulsado el Gobierno de Juanma Moreno.

Rocío Díaz ha visitado este domingo las obras de 530 viviendas en alquiler en el sector Universidad, cuatro promociones que ya han superado el 50% de ejecución y que son posibles gracias a una subvención de 25,6 millones de euros del Plan Ecovivienda, el mecanismo impulsado por la Junta para la gestión de los fondos europeos Next Generation, según ha informado la Junta en una nota.

Díaz, que ha visitado estas promociones de Lagoom Living junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha resaltado el papel de "la colaboración público-privada y de las administraciones".

Bajo este contexto, la consejera ha aseverado en declaraciones a los medios que la visita de Sánchez a Málaga "solo ha servido para avalar nuevamente las políticas de vivienda de Andalucía". "Ha acudido a una de las 150 promociones que está impulsando el gobierno de Juanma Moreno. Además viene sin que el gobierno de España haya aportado un solo euro. Todo el dinero de estas cuatro promociones viene de Europa", ha afeado Díaz, asegurando que "Sánchez ha vuelto a Andalucía únicamente a hacerse la foto a costa de los fondos europeos, la Junta de Andalucía, que es quien gestiona estas ayudas, y del Ayuntamiento de Málaga".

"La apuesta por más viviendas a precio asequible por parte del Gobierno de Juanma Moreno ha hecho posible que se esté levantando este nuevo barrio con más de mil viviendas, que además duplicará la oferta en alquiler actual de Málaga", ha manifestado la consejera, al recordar que, además de estas 530 viviendas, se están afrontando la construcción de otras 476 viviendas con las convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía.

Igualmente, ha señalado otras iniciativas como el desarrollo de Lagar de Oliveros, un proyecto que "se ha desbloqueado tras más de 15 años" y que va a facilitar suelo residencial para más de 2.800 viviendas en colaboración con la empresa privada.

Asimismo, la titular de Fomento ha señalado que la Ley de Vivienda de Andalucía, que acaba de iniciar esta semana su tramitación parlamentaria, "va a ayudar al desafío de la vivienda en Málaga" y que ya se están adoptando las primeras medidas en colaboración con el Ayuntamiento, que "fue el primero en adherirse al decreto-ley que aprobamos en el mes de febrero", que pone a disposición todo el suelo urbanizado para vivienda protegida.

Entre las medidas, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una bolsa de suelo que, en un primer análisis, ha detectado parcelas para cerca de 40.000 viviendas en los municipios andaluces con población de más de 100.000 habitantes.

En el caso de Málaga, ha identificado suelo para 5.000 viviendas protegidas, cifra que "se elevará hasta 8.500 gracias a las nuevas herramientas normativas impulsadas por la Junta". "La vivienda debe ser una oportunidad real para todos. Y en eso estamos: comprometidos con Málaga y comprometidos con Andalucía", ha afirmado la Junta.

Estas promociones de Lagoom Living en Málaga son el primer ejemplo en España de colaboración público-privada para el alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes. Comprenden cuatro promociones, de 62, 175, 210 y 91 viviendas en los tres tipos de regímenes de vivienda protegida (especial, general y limitado) y están en un grado de ejecución de entre 44% y el 61%.