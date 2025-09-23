La Junta autoriza este miércoles el inicio de actividad de las universidades privadas Alfonso X y Europea de Andalucía

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto autorizar este miércoles, 24 de septiembre, en su habitual reunión semanal, el inicio de actividad de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Europea de Andalucía, ambas con sede en Málaga.

Así figura en el orden del día publicado en la web de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que también incluye la aprobación del primer plan integral de atención temprana de Andalucía para el período 2025-2029.

La luz verde de la Junta al inicio de actividad de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Europea de Andalucía, sus normas de organización y funcionamiento y la creación de los centros que se encargarán de la gestión administrativa y organización de sus enseñanzas se produce tras la autorización de la comisión de verificación y acreditación de planes de estudio del Consejo de Universidades --órgano que preside el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-- a 36 grados y másteres para ambas universidades. Previamente, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) había dado su visto bueno a dicha oferta de la privada en la comunidad autónoma.

En el caso de la Alfonso X El Sabio, la oferta que ha obtenido informe favorable incluye los grados de Diseño en videojuegos; Odontología; Farmacia; Enfermería; Ciencias de la Actividad Física; Nutrición humana y dietética; Fisioterapia; Biomedicina; Analítica de Negocios y en Computación e Inteligencia Artificial. En lo concerniente a los másteres, tienen informe favorable el de Ortodoncia; Fesioterapia deportiva; Urgencias y Emergencia para profesionales de Enfermería; Gestión sanitaria; Gestión de la Cultura; en Ciberseguridad y en Analítica de Negocios.

Para la Universidad Europea de Andalucía, los grados con visto bueno son Biomedicina; Psicología; Ciencias de la Actividad física y del deporte; Odontología; Fisioterapia; Maestro de Primaria; en Administración y dirección de empresas, Marketing; Maestro en Infantil e Ingeniería informática. En los másteres, se incluyen el de Terapia manual ortopédica; Fisioterapia neurológica; Psicología sanitaria; Trastornos del comportamiento alimentario; en Entrenamiento y alimentación deportiva; en Marketing; Negocios internacionales; en Análisis de grandes cantidades de datos y en Analítica de negocios.