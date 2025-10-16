La Junta destaca el Caminito del Rey como "motor económico de la provincia de Málaga y del destino andaluz"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en su intervención en el del documental 'El espíritu del Caminito'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este jueves el Caminito del Rey como "motor económico de la provincia de Málaga y del destino andaluz".

Así lo ha manifestado en el preestreno del documental 'El espíritu del Caminito', con motivo del X aniversario de la rehabilitación del Caminito del Rey, según ha trasladado la Consejería del ramo en un comunicado.

En este contexto, ha recordado que este enclave acumula 2,9 millones de visitantes, ha quintuplicado los establecimientos de alojamientos de la comarca hasta los casi 900, ha impulsado la creación de más de 685 puestos de trabajo y, en 2024, generó un impacto económico de más de 64 millones de euros para la comarca.