Junta destaca que la eliminatoria de Copa Davis en Málaga tendrá un impacto económico de más de dos millones de euros

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en las eliminatorias de la Copa Davis en Marbella (Málaga) - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que la eliminatoria de Copa Davis en Marbella (Málaga) tendrá un impacto económico en Andalucía "de más de dos millones de euros", y ha mostrado su deseo de que el equipo español consiga este fin de semana su clasificación para la Final 8 de Bolonia.

Del Pozo ha asistido este sábado a la primera jornada de la eliminatoria de Copa Davis, que enfrenta en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) a los combinados nacionales de España y Dinamarca, y que dará acceso a la Final 8 a disputar en la localidad italiana de Bolonia, ha indicado la Junta en una nota.

Del Pozo, se ha mostrado convencida de que "con el apoyo de todos los españoles que hoy están en las gradas de Puente Romano y la calidad de nuestros jugadores, lo conseguiremos".

Además, ha hecho balance durante la competición de la inversión de la Junta de Andalucía en competiciones de tenis, destacando que la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por este deporte "es clara", como lo demuestran los "más de 35 millones de euros invertidos" en esta modalidad deportiva desde 2019, en un deporte "con mucha tradición y afición en Andalucía".

Por último, Patricia del Pozo se ha congratulado de que en esta eliminatoria en Andalucía se realice "un merecido homenaje" al equipo español que ganó la primera Copa Davis para el país, con jugadores como Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells, cuando se cumple el 25 aniversario de aquella efeméride.

En ese sentido, los aficionados que se desplacen a la Fan Zone habilitada en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella tendrán la oportunidad de visitar una exposición sobre el triunfo de España en aquella final del año 2000 y sobre los otros cinco entorchados conquistados en ediciones posteriores.

Con esta eliminatoria, segunda ronda clasificatoria de la edición de este año de la competición, será la quinta vez que la Copa Davis visite Marbella. Anteriormente lo había hecho en la Plaza de Toros de Puerto Banús en 2009 y en el mismo Club Tenis Hotel Puente Romano en 1989, 2018 y 2022.

Este es el sexto enfrentamiento entre ambas naciones --España y Dinamarca--, con un balance favorable a España por 3-2. El último precedente se disputó hace 10 años en Odense, con triunfo para el equipo formado entonces por Rafael Nadal, David Ferrer, Roberto Bautista y Fernando Verdasco, como ha recordado la Junta.

El equipo español de esta eliminatoria ante Dinamarca en Marbella está formado por Jaume Munar, Pablo Carreño --que juegan los dos partidos individuales de esta primera jornada--, Pedro Martínez y el granadino Roberto Carballés, con David Ferrer como seleccionador.

En el primer partido del día, Pablo Carreño ha perdido ante el número 1 danés, Holger Rune, por 7-5 y 6-3, mientras que el mallorquín Jaume Munar ha sido derrotado por Elmer Moeller, por 2-6, 6-1 y 6-4, por lo que la eliminatoria se complica para el combinado español, que tratará de remontar este domingo.