La Junta destaca la integración de la salud mental como prioridad en la prevención de riesgos laborales

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, en unas jornadas - JUNTA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga ha conmemorado este martes el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la celebración de una jornada técnica centrada en la salud mental en el ámbito laboral, uno de los principales desafíos actuales en materia de prevención.

El encuentro, desarrollado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga y con seguimiento telemático, ha reunido a más de un centenar de representantes del ámbito sanitario, psicológico, jurídico, empresarial y preventivo, poniendo de manifiesto la importancia de la colaboración entre todos los agentes implicados.

Durante la bienvenida, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, ha destacado que la salud mental "se ha convertido en un elemento central en el ámbito laboral, determinante para el bienestar de las personas trabajadoras, la productividad de las empresas y la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social".

Al respecto, ha advertido de que "el incremento de los problemas de salud mental está teniendo un impacto directo en el absentismo laboral": "Durante el año 2025 se han superado ya las 627.000 bajas por salud mental en toda España", una realidad que, según ha señalado, "nos interpela como sociedad y exige respuestas coordinadas, eficaces y centradas en las personas".

En el saludo inicial también han participado Pedro Navarro Merino, decano del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COM), Mariela Checa Caruana, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (Copao), Javier Cassini Gómez de Cádiz, director y auditor jefe en Prevycontrol y Mercedes Mellina Talavera, directora de Mutua Universal en Málaga.

JORNADA

La jornada ha abordado aspectos clave como la coordinación entre el ámbito sanitario y laboral, la situación de los recursos psicológicos, el papel de las mutuas, la perspectiva jurídica de las bajas por salud mental y las herramientas para la prevención, detección e intervención en las organizaciones.

Durante su intervención, Pedro Navarro ha destacado que "no hay salud sin salud mental, y ésta resulta compleja: la persona con problemas psicológicos sigue siendo estigmatizada, hay falta de recursos y dificultad para traducirlo en políticas eficaces en las empresas". También añadió que la salud mental "impacta directamente en la capacidad de trabajar, en la productividad, y sobre todo, no olvidemos que perjudica en la calidad de vida de las personas".

Por su parte, la decana de Copao, Mariela Checa, ha hecho hincapié en la parte positiva: "la jornada de hoy ha logrado reunir a un centenar de personas para poder hablar sobre la salud mental, y esto sería impensable hace unos años, cuando los asuntos psicológicos eran tabú y no se ponían en valor".

Asimismo, Checa ha advertido de que la ratio actual de profesionales de psicología en España es de seis por cada 100.000 habitantes. "En este contexto, resulta imposible atender el aumento de demanda de personas que necesitan nuestro apoyo".

Javier Cassini, director y auditor jefe en Prevycontrol, ha agradecido la organización de estas jornadas, puesto que "la salud mental tiene causas poliédricas, y requiere abordarlo desde distintos prismas: sanitario, psicológico, jurídico, empresarial...".

Además, el absentismo laboral por salud mental es, desgraciadamente, un tema de conversación actual: "estamos llegando a ver tasas del 35% de absentismo en empresas con 200 trabajadores, lo que afecta seriamente al rendimiento de las mismas".

La directora de Mutua Universal en Málaga ha destacado la necesidad de la realización de eventos de este tipo, en el que se ofrezcan herramientas que ayuden a superar los problemas de salud mental que puedan aparecer en los empleados.

La delegada ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con una prevención de riesgos laborales adaptada a los nuevos tiempos, incorporando de forma decidida la dimensión psicosocial.

"No basta con reaccionar; debemos anticiparnos, prevenir y promover entornos de trabajo saludables en los que el bienestar mental sea una prioridad compartida", ha afirmado.

Por último, ha valorado la importancia de generar espacios de encuentro como esta jornada, que favorecen el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, y ha animado a los participantes a trasladar lo aprendido a sus respectivos ámbitos de actuación. "Mejorar la salud mental en el trabajo no es solo un objetivo deseable, es una responsabilidad compartida", ha concluido.