La Junta invierte 18,1 millones de euros en el programa de Empleo y Formación en Málaga

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, y el alcalde de Archidona. - JNTA DE ANDALUCÍA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, ha presentado este lunes en Archidona (Málaga) la puesta en marcha de la quinta convocatoria del Programa de Empleo y Formación que cuenta con un presupuesto de 18,1 millones de euros en Málaga, un 33% más que en la edición anterior.

Esta inversión permitirá que casi 800 personas desempleadas de la provincia puedan formarse y trabajar durante un año, mientras perciben un salario.

En esta presentación, la delegada ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Almohalla. Este municipio en la anterior convocatoria fue beneficiario de este programa con el que 15 desempleados pudieron formarse. También ha estado la responsable de Economía y Hacienda, María Gloria Fernández.

El plazo para que entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro presenten sus solicitudes estará abierto desde mañana, 17 de octubre, hasta el próximo día 24.

Sánchez Sierra ha explicado que este programa trae opciones reales de futuro para los desempleados que tendrán una nueva oportunidad laboral mientras adquieren cualificación y experiencia profesional" y ha incidido en que "la formación, especialmente cuando se combina con práctica, es un servicio esencial para la sociedad y una herramienta eficaz para fomentar el empleo".

Asimismo, ha señalado que esta edición se rige por unas nuevas bases reguladoras, que adaptan el programa a la nueva legislación nacional relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo e introduce "mejoras gracias a la experiencia acumulada tras cuatro convocatorias del programa".

Como novedad, ha detallado que se limita el número de solicitudes a presentar por parte de las entidades públicas, teniendo en cuenta el tamaño poblacional. Así, establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis.

En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.

De los 18 millones de euros del programa, la convocatoria destina 17 millones a la ejecución de proyectos presentados por entidades públicas de Málaga, mientras que algo más de 800.000 euros financiarán las propuestas que presenten las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Según han apuntado, en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se detallan las características que han de cumplir las iniciativas que desarrollarán las entidades, cuyas solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva.

Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social. En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen.

Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de participantes será de diez.

Los formularios para la solicitud, que irán dirigidas a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, están disponibles para su presentación a través de la aplicación informática de gestión de la formación profesional para el empleo (GEFOC entidades), ubicado en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (https://lajunta.es/5zuw8).

Por su parte, el alcalde ha anunciado que el Consistorio solicitará esta semana dos nuevos programas de formación y empleo, las anteriormente conocidas como escuelas taller, tras la apertura de esta nueva convocatoria. La solicitud se produce después de que el Ayuntamiento haya homologado sus instalaciones para poder impartir certificados de profesionalidad en albañilería y electricidad.

Precisamente, Almohalla ha explicado que los dos programas que se pedirán serán de albañilería, que incluirá los certificados de nivel 1 y 2, y otro de electricidad, con un certificado de nivel 2. Al respecto, ha subrayado la importancia de estos oficios para el municipio.

En este sentido, el regidor de Archidona ha destacado "la alta demanda de profesionales cualificados tanto por parte de empresas locales como de particulares". "Son dos oficios muy importantes en los que las necesidades del municipio lo requieren", ha afirmado.