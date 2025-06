La Junta prevé que durante el verano se licite la obra del centro de salud de Antequera centro

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha informado este lunes de que se prevé que durante el verano se licite la obra del centro de salud de Antequera centro, en la provincia de Málaga.

Hernández, que ha asistido en Antequera (Málaga) a la ceremonia de entrega de los premios de la fase autonómica de la vigésima edición de 'Consumópolis', ha explicado que "estamos trabajando y estamos ultimando ya, que será en breve, de aquí a los próximos meses" y "lo que queremos es publicar la licitación de la obra de ese nuevo centro de salud Antequera centro".

"En ello estamos trabajando los equipos los están ultimando ya todos los trámites y espero que podamos informárselo muy pronto", ha explicado.

Por otro lado, ha recordado que "tenemos ese equipo de urgencias que se creó hace dos años en ese mismo edificio, también se ha hecho la reparación y una serie de adaptaciones de toda la instalación eléctrica" y "a una mayor brevedad pues posiblemente podamos ya informar de cuando publicamos esa licitación de esa obra".

Sobre la fecha exacta, ha explicado que "no me gusta dar fechas porque hay muchas cuestiones en las que realmente bueno pues hay cuestiones que no solamente dependen de la Consejería de Salud y Consumo, son muchos trámites".

"Siempre hablo de esa parte invisible; y esa parte invisible ya está llegando al final y esperamos que pueda ser a lo largo del verano también teniendo en cuenta el mes de agosto", ha explicado.

Por otro lado, sobre otros proyectos en Antequera, la consejera ha aludido a que "estamos pendientes también por ejemplo del helipuerto para el 061 que está pendiente de la autorización de Aena".

"Seguimos trabajando porque entendemos que esta es una comarca que tiene una gran población también con dispersión y queremos pues que tenga todos los servicios necesarios", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que "vamos a ir avanzando".

PLAN DE VERANO

Por otro lado, cuestionada por el plan de verano, ha recordado que en la provincia de Málaga "se van a hacer más de 6.000 contratos, vamos a tener más de 2.800 camas disponibles con unas 400 camas también de reserva y todos los puntos de urgencias van a seguir atendiendo 24 por siete, todas las horas".

"El plan del verano es una reorganización que hacemos de los recursos para ser más eficientes, teniendo en cuenta los datos de actividad en los veranos anteriores y, sobre todo, también los movimientos de población dentro de nuestra comunidad autónoma", ha recordado.

En este punto, ha dicho que "sabemos que Málaga es una de las provincias que recibe más población y, por eso, siempre hacemos unos planes de verano eficientes para adaptar esos recursos y, sobre todo, como podríamos decir, guardándonos alguna carta en la manga para poder reforzar las zonas que tengan un incremento de demanda, que también sabemos y somos conscientes que son puntuales".

"Lo que sí queremos es garantizar la asistencia sanitaria, que está garantizada, a la vez que nuestros profesionales pueden disfrutar de un merecido descanso", ha concluido.