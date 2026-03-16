Málaga TechPark alcanza los 4.896 millones de euros de facturación en 2025 y supera los 29.000 trabajadores

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, presidenta de Málaga TechPark y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, junto al alcalde de la capital, Francisco de la Torre. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha subrayado que Málaga TechPark ha consolidado al cierre de 2025 "su liderazgo" como el ecosistema de innovación y tecnología "de referencia" en el sur de Europa, con más de 29.000 trabajadores, un 3,89% más que el año anterior; y una facturación de las empresas e instituciones instaladas de 4.896 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,11%.

Málaga TechPark alberga ya a 719 entidades que dan empleo a un total de 29.018 trabajadores, lo que se traduce en la creación de 1.088 nuevos puestos de trabajo. Según han indicado, los datos confirman por tanto que el recinto "ha logrado superar barreras históricas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, consolidándose como uno de los principales motores de la economía andaluza".

Este crecimiento del empleo, según ha señalado la consejera de Economía durante el consejo de administración del parque, destaca por estar vinculado a sectores de alta innovación e internacionalización, lo que garantiza puestos de trabajo de calidad.

"La evolución de la tecnópolis no solo se refleja en el volumen de profesionales, sino también en su rendimiento económico", ha señalado la consejera.

Así, la facturación acumulada del parque desde el inicio de su actividad supera ya los 47.500 millones de euros, "una cifra que refleja la responsabilidad de las administraciones para mantener este parque científico como el corazón de una Andalucía que ofrece futuro y oportunidades", ha apuntado España, quien ha puesto el acento en que este salto extraordinario en la facturación ha venido acompañado de una mejora en productividad del ecosistema.

Para la consejera, estos resultados envían "un mensaje claro al mercado internacional: En Andalucía no solo se trabaja, se genera valor y riqueza a un ritmo muy superior a la media de otros sectores". Además, ha subrayado el papel de la inversión como "la semilla del crecimiento futuro" para la generación de empleo y riqueza para todos los andaluces.

En este sentido, la inversión total en Málaga TechPark ascendió a 56,5 millones de euros en 2025, un 52,7% más que el año previo. Un dato relevante es que 54,5 millones de este esfuerzo inversor proceden del sector privado, lo que pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada.

De forma paralela, la inversión en I+D de las empresas e instituciones instaladas en el parque ha experimentado un incremento del 36,2%, superando los 255 millones de euros en el último ejercicio y dando empleo directo en estas labores de investigación a 3.275 profesionales.

La consejera ha atribuido estos logros "a la política económica desplegada por la Junta de Andalucía, centrada en crear un entorno de estabilidad política, jurídica y presupuestaria durante los últimos siete años". Esta estrategia, ha dicho, ha permitido atraer capital extranjero, que ya está presente en el parque a través de 73 empresas de 22 países diferentes que emplean a cerca de 8.000 profesionales.

Según ha precisado, el sector de la microelectrónica y las telecomunicaciones continúa siendo el pulmón del recinto, concentrando el 52% del empleo total y posicionando a Málaga en el mapa mundial de los semiconductores con proyectos como la llegada de IMEC, que se convertirá en la primera sede de la multinacional en España "gracias en gran medida al esfuerzo económico de la Junta de Andalucía".

En este sentido, la responsable andaluza de Economía se ha referido a los avances significativos durante 2025, que han permitido que la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), a través de Ineco, haya sacado a licitación el proceso de adjudicación de las obras de construcción del centro, cuyo inicio de obras está previsto para enero de 2027.

La consejera ha garantizado que desde el Gobierno andaluz "se seguirá apostando por fortalecer este ecosistema, desarrollando enclaves estratégicos y forjando alianzas con entidades sociales y culturales para que la innovación llegue a todos los ámbitos de la sociedad".

En la misma línea, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apuntado que el balance de actividad de Málaga TechPark en 2025 pone de manifiesto "su determinante contribución a la consolidación de la Málaga tecnológica y empresarial, aportando riqueza y dinamismo económico, ya que genera más del 30% del PIB de la ciudad, y ofreciendo numerosas oportunidades de empleo para los malagueños".

Un espacio, ha señalado De la Torre, sede de grandes compañías, "a las que se unirá próximamente IMEC, y plataforma también para el emprendimiento, todo ello alineado con la línea estratégica de Málaga como ciudad innovadora".

PRESTIGIO INTERNACIONAL

Según han explicado, la dimensión global del parque ha dado un salto cualitativo durante este ejercicio. Málaga TechPark afianza su papel internacional y extiende su huella global llegando ya a 211 ciudades de 77 países diferentes. A nivel europeo, ha iniciado su andadura en tres nuevos proyectos clave: UpTech, Agrobotics-DiTwins y Uninovis.

Además, en el marco de la cooperación bilateral extracomunitaria, se han firmado convenios internacionales de primer nivel con el Kyoto Research Park (Japón) y con el Instituto de Innovación Industrial de Wuhan (China), al tiempo que ha fortalecido sus históricas relaciones con el Parque Tecnológico de Hsinchu en Taiwán.

Este "prestigio internacional" también ha sido respaldado de forma oficial este año, participando como referente mundial en la fase de predesarrollo de la nueva norma ISO 56012 sobre gestión de ecosistemas de innovación, siendo parque de referencia junto a otros modelos como Silicon Valley (Estados Unidos) y Haier (China).

El éxito del parque científico se traduce en un impacto socioeconómico sin precedentes en su entorno. Según un estudio elaborado por el Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), Málaga TechPark genera el 2,33 % del PIB andaluz, el 10,68 % del PIB de la provincia y un determinante 34,97 % del PIB de la ciudad de Málaga. Además, contribuye de forma directa a la fijación de talento en el territorio: el 94 % de sus trabajadores reside en la provincia.

La radiografía geográfica del empleo refleja que seis de cada diez trabajadores (el 59%) viven en la capital malagueña, con especial incidencia en distritos como Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz. El resto de los profesionales vertebran la provincia distribuyéndose principalmente por la Costa del Sol Occidental (13%), el Valle del Guadalhorce (10%) y la Costa del Sol Oriental-Axarquía (7%).

Finalmente, para apuntalar este ecosistema y tejer redes más allá de su espacio físico, Málaga TechPark ha continuado desarrollando enclaves estratégicos de innovación. Destacan especialmente el afianzamiento del espacio The Green Ray o la iniciativa UMA innTech, ambas junto a la Universidad de Málaga, así como otros acuerdos de cooperación y nuevos enclaves forjados.

Al respecto, han citado a acuerdos con el puerto de Málaga, la Fundación Unicaja, el Teatro Soho y el Ayuntamiento de Antequera o la Fundación Innova IRV. Todas estas alianzas están orientadas "al desarrollo de proyectos empresariales y al impulso de startups vinculadas a los retos tecnológicos de la región, consolidando a Málaga TechPark como un ecosistema donde no solo se desarrolla tecnología de primer nivel mundial, sino que se ofrece una calidad de vida incomparable".