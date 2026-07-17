Málaga TechPark y UMA innTech avanzan en estrategia global en torno a la ciberdefensa y soberanía tecnológica

Málaga TechPark y UMA innTech avanzan en su estrategia global en torno a la ciberdefensa y la soberanía tecnológica - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark y UMA innTech han clausurado el curso de verano enfocado en innovación tecnológica, computación cuántica y defensa dual, avanzando en su estrategia global como hub tecnológico de referencia en el sur de Europa.

Organizado en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Málaga y NICS Lab, este encuentro sitúa a la tecnópolis en el centro del debate sobre la autonomía digital y la seguridad del continente.

Con el impulso de estas áreas críticas, el Parque, de la mano de la UMA, "demuestra su capacidad para liderar la próxima gran ola de la innovación tecnológica en un ecosistema multisectorial público-privado plenamente consolidado", han indicado desde Málaga TechPark en un comunicado.

La jornada de clausura centró su atención exclusivamente en los desafíos de la seguridad global y la preparación de Europa frente a las nuevas amenazas invisibles.

El vicealmirante Javier Roca, representante del Estado Mayor de la Defensa en el Mando Conjunto del Ciberespacio, ofreció una visión integral sobre la necesidad innegociable de prepararse de manera anticipada para los escenarios de ciberguerra como único mecanismo válido para garantizar un entorno de paz.

Por su parte, Luis Fernando Álvarez-Gascón, director general en GMV, profundizó en las estrategias corporativas y la ambiciosa perspectiva de mercado que abren las innovaciones de uso compartido entre el ámbito civil y el militar, dando paso a Javier Bermejo Higuera, jefe del departamento TICS del INTA, quien ilustró cómo la inteligencia artificial está dando un salto definitivo desde los laboratorios de investigación directamente hasta el campo de operaciones y la estrategia militar.

IMPULSO DE INNOVA IRV

Uno de los momentos relevantes y de mayor profundidad analítica del encuentro vino marcado por la colaboración de Innova IRV a la hora de abordar los retos estratégicos en la soberanía tecnológica del continente.

Esta visión integral sobre las aplicaciones conjuntas de defensa también la detalló Fernando Chacón, vicepresidente de Defensa, Seguridad y Emergencias Innova IRV, junto a Gonzalo León, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, y destacado miembro de la red internacional de Innova IRV.

Posteriormente, el potencial del sector aeroespacial quedó patente gracias a Antonio Ramírez Jiménez, experto tecnológico de Indra, al exponer la capacidad crítica que tienen las plataformas satelitales de uso dual en la observación detallada de la Tierra, culminando con una mesa redonda sobre la autonomía tecnológica moderada por Luis Fernández, editor de la Revista SIC.

LA ERA CUÁNTICA

Toda esta cumbre sobre ciberseguridad e industria de defensa se ha cimentado sobre el análisis de las nuevas arquitecturas de computación realizado durante la sesión inaugural del curso.

Diversos investigadores y portavoces de entidades como Red.es, la Universidad de Málaga, Dekra, Quside y Quantum Labs desgranaron cómo el impulso real a los sectores productivos vendrá dictado por el dominio de la supercomputación, el control de la entropía desde el laboratorio y las exigentes certificaciones de seguridad que requiere esta nueva era.

"Este esfuerzo conjunto evidencia el innegable éxito del modelo de transferencia de conocimiento de la tecnópolis malagueña y UMA innTech, donde la investigación realizada en la Universidad de Málaga encuentra de forma rápida una aplicación directa para reescribir las reglas de la industria", han señalado.

El desarrollo de foros internacionales reafirma que Málaga TechPark "es mucho más que un mero espacio físico". "Constituye una vigorosa red global conectada que agrupa en la actualidad a más de 719 empresas instaladas, las cuales generan una facturación superior a los 4.800 millones de euros anuales y emplean a más de 29.000 profesionales", han valorado.