Más de 162.400 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos comienzan el lunes las clases en Málaga

Archivo - El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, junto a alumnado de Formación Profesional en una imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 162.443 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este próximo lunes 15 de septiembre en 314 centros docentes en Málaga.

Así lo han informado desde la Junta en un comunicado, en el que señalan que del total del alumnado, más de 123.600 lo hará en la pública en 253 centros y más de 21.600 en la concertada, que cuenta con seis centros educativos.

El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 21.597 alumnos en 52 centros. 140.527 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 466 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 16.900 escolares.

En su conjunto, en la provincia de Málaga son un total de 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la Comunidad, de tal forma que en el 25-26 hay un descenso de algo más de 700 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (más de 620) y el Bachillerato, aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

En cambio, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en el sistema.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

Son 634 los refuerzos en la plantilla pública, de los que 323 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 9.430 profesores. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP.

El Gobierno andaluz ha ofertado en Málaga 20.660 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional, lo que supone una creación de 4.733 nuevas plazas en siete años, es decir un incremento del 30%.

Esta oferta ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad. El objetivo, afianzar la oferta formativa existente e intensificar la implicación del tejido empresarial en el desarrollo de los ciclos formativos.

Para ello, la Consejería ha aprobado doce nuevas autorizaciones: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización.

Por primera vez se podrá estudiar en la provincia de Málaga el Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos en el IES La Rosaleda (Málaga) y en el IES Playamar (Torremolinos); el Curso de Especialización de Grado Superior de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota- Drones en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga); y el Curso de Especialización de Grado Superior de Comercio Electrónico en IES Miguel Romero Esteo de Málaga.

También el Curso de Especialización de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el CPIFP Alan Turing de Málaga; el Curso de Especialización de Grado Superior de Robótica Colaborativa en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga) y el Curso de Especialización de Grado Superior de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el IES Playamar (Torremolinos, Málaga), estos cuatro últimos nuevas titulaciones en Andalucía.

También se ha autorizado los Grados Básicos de Agro-jardinería y composiciones florales, en el IES El Almíjar (Cómpeta), e Informática de oficina en el IES Belén (Málaga); y los Grados Superiores de Comercio internacional en el IES Pedro Espinosa (Antequera) y de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en el IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande).

La Junta ha firmado para este curso más de 12.600 convenios con 5.600 empresas de toda la provincia, incluyendo grandes grupos y, de manera destacada, pequeñas y medianas empresas (PYMES) que constituyen la columna vertebral de la economía regional y representan más del 90% del tejido empresarial andaluz.

En lo que se refiere a infraestructuras, para el curso 2025/26 se están ejecutando un total de 57 obras en centros educativos, con un presupuesto de 46,5 millones de euros.

Desde el año 2019, la Junta de Andalucía ha finalizado más de 450 actuaciones de construcción, ampliación, reforma y modernización de centros educativos públicos en la provincia de Málaga. En el periodo 2019-2025, la inversión en obras, tanto finalizadas como las que se encuentran en construcción, asciende a 131,5 millones.