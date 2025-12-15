La mascarilla es obligatoria desde este lunes en todos los centros del Hospital Regional de Málaga

Archivo - Recurso de mascarillas. - AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Archivo

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga, ante el adelanto de la temporada de gripe y el aumento de infecciones respiratorias agudas en la provincia, ha establecido la obligatoriedad del uso de mascarilla en el centro, conforme a la normativa de la Consejería de Sanidad y al Plan de Acción 2025-2026.

Así, según han informado, la medida es de obligado cumplimiento para todo el personal, sanitario y no sanitario, así como para pacientes, visitantes y proveedores, en las zonas asistenciales y espacios comunes del hospital --consultas, urgencias, salas de espera, plantas de hospitalización, pasillos, ascensores, entre otros--.

En concreto, la orden entra en vigor este lunes, 15 de diciembre de 2025, y se mantendrá hasta el 8 de enero de 2026, sujeta a revisión según la evolución epidemiológica.

Por último, han incidido en que la medida tiene como objetivo proteger la salud de pacientes y profesionales y han dado las gracias por la colaboración.