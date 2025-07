Moreno, en el homenaje a Blas Infante: España necesita la "seguridad, sensatez y sentido común" de Andalucía

CASARES (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que España necesita en la actualidad la "seguridad, sensatez y sentido común" de Andalucía, tierra "sin complejos, que no se conforma" y que "no puede quedar callada cuando se privilegian a unos territorios sobre otros". "Frente a la violencia, la amenaza, la corrupción y la ruptura de las viejas alianzas, Andalucía ofrece hoy seguridad, estabilidad y algo que me parece muy necesaria en la España de hoy, que es sensatez y sentido común", ha señalado.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en el acto el acto conmemorativo organizado por el Parlamento andaluz por el 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante y que se ha desarrollado en esta ocasión en la Plaza de España de Casares (Málaga), municipio en el que nació el 'Padre de la Patria Andaluza'. En el acto han intervenido también el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y los portavoces de los grupos de PP-A, Toni Martín; de PSOE-A, María Márquez; de Por Andalucía, Inma Nieto, y de Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, mientras que ningún representante de Vox ha estado presente.

Juanma Moreno ha considerado un "acierto" haber trasladado a Casares este acto, que tradicionalmente se ha desarrollado en la sede del Parlamento, en Sevilla, y se ha referido además a la importancia de la inauguración de la ampliación de la casa natal de Blas Infante, en la calle Carrera, 51 del municipio, un acto al que ha asistido previamente junto a Jesús Aguirre.

"Esta cita en Casares enlaza así lo institucional y lo popular, la celebración oficial y también la celebración ciudadana, esa que nos une en los pueblos y en las plazas, bajo el verde y blanco de nuestra bandera", ha dicho Juanma Moreno, quien ha señalado que, en Casares, "nació una forma de sentir Andalucía y de mirar al mundo desde Andalucía, que era siempre una mirada sensible y elevada, pero al mismo tiempo una mirada que es compasiva y es humana, como somos los andaluces".

"Una de las cosas buenas que tenemos los andaluces es que, por lo general, cuando hablamos, no lo hacemos solo pensando en nosotros mismos, sino que hablamos pensando en todos, sobre todo, cuando pendimos para Andalucía cosas que también queremos para todos los demás", ha señalado. "Eso le pasaba a Blas Infante y así nos lo enseñó, pero también que esa forma de sentir Andalucía tiene una parte de compromiso y, por supuesto, también tiene una parte de responsabilidad", según ha añadido.

Según Moreno, "aprendimos que esa solidaridad no es incompatible con la firmeza a la hora de defender lo que es justo para esta gran tierra que es Andalucía", que "no puede quedar callada cuando se privilegian a unos territorios sobre otros".

"Tenemos la obligación, la enorme obligación, de defender un trato justo e equitativo para los andaluces, que no es otra cosa que todos los que vivimos bajo ese proyecto común y compartido que es España tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, en definitiva, igualdad entre todos los ciudadanos", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que cualquier gobierno autonómico que no lo hiciese "estaría traicionando su máxima responsabilidad y obligación, que no es otra que a la de defender los intereses de Andalucía y de los andaluces".

Ha expresado su orgullo por esa "huella que nos dejó Blas Infante y de que el andalucismo que él inició y que retomaron y desarrollaron otros grandes hombres y mujeres haya marcado el patrón ético de nuestra tierra".

"Los hombres y mujeres de Andalucía compartimos hoy esa rebeldía de espíritu que nos pedía Blas Infante y que nos impulsa para alcanzar una Andalucía mejor, que tiene que ser más justa, más igual y más consciente, en definitiva, más feliz, que es lo que perseguimos todos y cada uno de nosotros, sin sectarismos, sin cainismo y lejos del ruido, ese ruido que a veces escuchamos a 500 kilómetros, sobre todo en Madrid, de la furia o también de los propios escándalos".

"Frente a la violencia, frente a la amenaza, frente a la corrupción y la ruptura de las viejas alianzas, Andalucía ofrece hoy seguridad, estabilidad y algo que me parece muy necesaria en la España de hoy, que es sensatez y sentido común", ha sentenciado Moreno.

Ha defendido que la "Andalucía que hemos construido entre todos es una Andalucía sin complejos, que no se conforma", y, por ello, "vivimos un proceso de transformación para generar riqueza y empleo; para cuidar el patrimonio natural y cultural y el bienestar común, y para que los andaluces gocemos siempre del mismo trato y de las mismas oportunidades que todos los demás españoles, sean de donde sean".

Para Juanma Moreno, ningún dirigente institucional ni político "jamás va a conseguir por sí solo, por muy bien rodeado y por muy buen gobierno que tenga, las aspiraciones colectivas de su pueblo", sino que es el pueblo andaluz el que tiene "que soñar en grande, pensar en grande y, además, avanzar en grande para hacer de esta comunidad lo que hoy es, la tercera economía de España, detrás de Madrid y Cataluña, y la decimosegunda economía de Europa".