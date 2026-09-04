Andalucía "respeta" el plante de Madrid pero acude al CPFF para explicar su 'no' a un sistema de financiación "injusto"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid. - JESÚS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID/SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha dicho que "respeta" la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de no acudir a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordará este viernes el modelo de financiación autonómica que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, si bien ha defendido que la Junta ha entendido que sí debía acudir a esta reunión para explicar las razones del 'no' que va a votar contra un sistema que entienden "injusto".

Así lo ha señalado la también portavoz del Gobierno andaluz en una atención a medios a su llegada a dicha reunión del CPFF en Madrid, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de no acudir a la cita programada para este viernes, justificando su plantón en que la propuesta de reforma de financiación está pactada "de manera bilateral".

"Respetamos la postura de la Comunidad de Madrid", ha dicho la consejera andaluza de Hacienda antes de añadir que desde la Junta "siempre" han dicho que "existía libertad en las comunidades autónomas a la hora de tomar ese tipo de decisiones", así como que "el fondo es el mismo, es un 'no' alto y claro a este sistema de financiación injusto".

En todo caso, la portavoz del Gobierno andaluz ha apostillado que por parte del Ejecutivo que preside Juanma Moreno han entendido que tenían que "venir aquí --al CPFF-- a explicar las razones de por qué Andalucía va a votar que 'no' a este injusto sistema de financiación".

En esa línea, Carolina España ha incidido en señalar que el Gobierno andaluz votará "un 'no' rotundo al nuevo sistema de financiación, porque es un nuevo castigo para Andalucía", así como ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "utiliza este sistema como moneda de cambio para pagar favores políticos en lugar de beneficiar a las distintas comunidades autónomas".

"Esto también es corrupción política, porque al final el dinero de todos los andaluces, de todos los españoles, se va a utilizar para pagar estas necesidades, estos favores políticos", ha abundado Carolina España, que ha hablado así también de "una traición a las comunidades autónomas".

"UN GRAN CASTIGO PARA ANDALUCÍA"

De igual modo, ha denunciado que "se va a consumar un gran castigo para Andalucía", que "va a seguir infrafinanciada" y "recibiendo recursos por debajo de la media, que son esenciales" para su sanidad, educación y dependencia", así como que el sistema que ha diseñado el Ministerio de Hacienda "supone un atentado, un golpe a la igualdad de todos los españoles prevista en la Constitución".

"Se van a crear españoles de primera y de segunda", y "se van a intensificar los agravios para algunas comunidades como Andalucía, y los privilegios para otras", ha criticado en esa línea la consejera portavoz, que se ha preguntado "quién puede entender que por un ciudadano de Andalucía" le den a dicha comunidad "244 euros menos que por un ciudadano de Cataluña".

Ha añadido que si el reparto de los recursos se hiciera "en función del criterio de habitante ajustado, a Andalucía le faltarían 2.000 millones de euros con respecto a Cataluña" que no podrían ir a su sanidad, educación y dependencia.

"No lo podemos permitir", ha aseverado la consejera andaluza de Hacienda antes de añadir que, para el Ejecutivo central, "la prioridad política no es un nuevo sistema de financiación, sino la supervivencia del Gobierno de Pedro Sánchez", y que dicho modelo "está diseñado y pactado con el independentismo para beneficiar al independentismo".

En esa línea, Carolina España ha aseverado que "nadie puede entender que un sistema de financiación autonómico, que es para todas las autonomías de España, se haya cocinado con el independentismo a espaldas del resto de las comunidades autónomas", y que "se haya negociado a escondidas entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), un partido que no gobierna en ninguna comunidad autónoma", según ha puesto de relieve la consejera andaluza.

Finalmente, Carolina España ha criticado que en el nuevo sistema se contempla "el principio de ordinalidad, que quiere decir que las comunidades más ricas van a recibir más recursos", y contra el que "tradicionalmente siempre" se había posicionado el PSOE, pero que ahora se va a aplicar "por orden del independentismo catalán", según ha criticado la consejera de Hacienda para terminar de justificar el "'no' alto y claro" que Andalucía va a trasladar en el CPFF contra un sistema que entiende que es "un nuevo castigo para Andalucía, una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas", según ha zanjado la portavoz de la Junta.