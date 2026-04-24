El Museo de Málaga acoge una muestra que celebra los 175 años de la Escuela de Arte San Telmo y su legado. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo y el Museo de Málaga, en colaboración con la Fundación Unicaja y la Fundación Málaga, organizan una exposición conmemorativa de los 175 años que cumple esta institución académica de la capital malagueña y que reúne una selección significativa de obras y documentos que pretenden poner en valor su legado e influencia en la ciudad.

La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 21 de junio, se ha presentado este viernes en la sala Eugenio Chicano de exposiciones temporales del Museo de Málaga y ha contado con la presencia del delegado territorial de Cultura y Deporte del Gobierno andaluz en Málaga, Carlos García, han indicado desde la Junta en una nota.

Con el título 'La escuela que hizo ciudad. 175 años de la Escuela de Arte San Telmo', propone un recorrido por los orígenes y primeras décadas de la institución hasta los años 30 del siglo XX, a través de una selección de obras, documentos y piezas significativas que son relevantes tanto para su historia como para el conocimiento de la historia de la ciudad y su desarrollo artístico durante esos años.

Esta institución se fundó en 1851 y compartió sede e inicios con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y el Museo de Bellas Artes de Málaga, por lo que esta escuela de arte ha crecido junto a la ciudad, acompañando sus transformaciones y contribuyendo activamente a su identidad cultural.

Desde sus inicios, la Escuela de Arte, hoy San Telmo, nació vinculada a las necesidades reales de su entorno, dando respuesta a demandas comerciales, económicas, industriales y artísticas de la ciudad. Esta ligazón estrecha con Málaga "ha dejado una huella visible que aún hoy puede rastrearse en su patrimonio material e inmaterial, tanto edificios como objetos, oficios y la propia memoria colectiva", han reseñado.

El discurso expositivo, que más que un relato exhaustivo pretende ofrecer una mirada significativa a la institución, se inicia con la creación de la escuela y sus primeros proyectos educativos implantados por los directores Antonio Maqueda y Bernardo Ferrándiz, así como la labor de profesores de la talla de Jacobo Acosta, Benito Vila, García Chicano y los Gutiérrez de León, que tuvieron una relevancia en la en la industria litográfica y la nueva sensibilidad artística de la ciudad.

En torno a Bernardo Ferrándiz, la institución adquirió, además, un importante prestigio con la presencia de profesores y artistas tan destacados como Antonio Muñoz Degrain, Serafín Martínez del Rincón, Antonio Galbien, Martínez de la Vega, Eduardo Ocón, José Ruiz Blasco y, posteriormente, José Moreno Carbonero, Enrique Jaraba, José Nogales y otros con los que se consolida una aportación de relevancia de Málaga a la pintura española del XIX.

Además, este director fue responsable en 1878 de la creación de la llamada clase de señoritas, que permitió que las mujeres pudieran acceder a estudios reglados de arte.

En la muestra se muestran 26 cuadros provenientes de los fondos del Museo de Málaga realizados por Bernardo Ferrándiz, José Moreno Cargonero, Antonio Muñoz Degrain, Juan Bracho Murillo, Antonio Galbien, Joaquín Martínez de la Vega, José Denis Belgrano, César Álvarez Dumont, Rafael Murillo Carreras, Joaquín Jaraba, José Nogales, Emilio Ocón, Eugenio Vivó y Joaquín Capulino Jáuregui.

Estas obras se completan con los enseres y obras de arte de la propia Escuela de San Telmo, unos barros malagueños y carteles de la Fundación Unicaja, fondos documentales de la Biblioteca Cánovas del Castillo y obras de las colecciones privadas de Fernández Rivero, Rafael Bueno, Ángel Villén, Alfonso Simón y Amelia Montiel.

La exposición tiene como comisarios a Amelia Montiel y Capilla López de Villalta, por parte de la Escuela de San Telmo, y José Ángel Palomares, por parte del Museo de Málaga.