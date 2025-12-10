El Museo de Málaga expone un Belén inspirado en el Pasaje Chinitas de la ciudad - JUNTA

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Málaga, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, expone en sus instalaciones, desde este miércoles y hasta el próximo 7 de enero, un Belén que está inspirado en el Pasaje Chinitas de la capital malagueña y que ha sido realizado por la Asociación Belenista de Málaga La Alcazaba (Abema).

El Belén está acompañado por paneles y textos explicativos de la historia y evolución urbana del Pasaje de Chinitas y su montaje se enmarca dentro del programa de actividades del Museo de Málaga "Revisitar el Patrimonio" y también como respaldo a la declaración en 2024 del Belenismo en Andalucía como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

Conocido popularmente como Pasaje Chinitas, este pasaje fue construido por José Maria Álvarez en el solar del antiguo convento de las Agustinas, del que se conserva su fachada a la Plaza de la Constitución, y es ejemplo del urbanismo que se genera en la ciudad tras la desamortización de edificios religiosos y el auge de la construcción de viviendas.

Además del interés de su tipología arquitectónica, el Pasaje se convirtió en un lugar de identidad de la ciudad, tomando su nombre popular del Café Chinitas, ha indicado la Junta en un comunicado.

La exposición conjuga la explicación de la historia de este lugar emblemático de la ciudad de Málaga con la presentación del Belén creado por Bernardo Herrera García, Elena Imbroda, José Hoyos y Antonio Escudero, y con figuras de J.L. Mayo, J. Pérez, Hnos. Cerrada y otros, representando en la simulación del Pasaje de Chinitas la escena de una calle comercial de Belén con la llegada de la Sagrada Familia.

Con esta actividad, el reconocimiento del Patrimonio del Belenismo se da la mano con el conocimiento de la historia de la ciudad y su patrimonio urbanístico esta navidad en el Museo de Málaga.