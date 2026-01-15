Paradela incidirá en el talento andaluz ante la Dirección General de Defensa Europea para atraer proyectos del sector

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

El consejero de Industria, Energía y Minas y máximo responsable de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) incidirá ante la Dirección General de la Comisión de Defensa de la Unión Europea en el talento existente en la región para atraer hasta ella a nuevos proyectos interregionales del sector.

Así lo ha asegurado Paradela este jueves durante su intervención en la inauguración en Málaga del nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión del Indra Group en Málaga Techpark, donde ha dicho que esta reunión en el marco europeo se celebrará dentro de dos semanas con su asistencia.

"Desde el Gobierno de Andalucía estamos absolutamente alineados, compartimos con Indra áreas estratégicas que son claves para el desarrollo de nuestra industria", ha dicho el consejero, que durante su intervención también ha añadido que "desde luego, talento tecnológico no falta en Andalucía".

Así, Paradela ha destacado que el empleo tecnológico crece en Andalucía a tasas del 22%, según últimos datos disponibles por parte de la Fundación Cotec, frente al 11% nacional. El número de empresas tecnológicas o empresas altamente intensivas en tecnología crece a tasas del 31% en Andalucía frente al 11% nacional. "Somos la tercera economía digital de España detrás de Madrid y de Cataluña creciendo a unas tasas más importantes que el conjunto de España; y Málaga como ciudad representa ese cambio, dinamismo y desarrollo de la tecnología como motor como ninguna otra provincia", ha afirmado.

INDUSTRIA DE DEFENSA

Jorge Paradela ha hecho especial hincapié en valorar que Andalucía representa un tercio de la industria de Defensa de España y un 20% de la industria de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. En este punto ha parafraseado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para afirmar a los presentes en el acto que "no encontrarán mejor espacio, talento y ecosistema para desarrollar estos planes que el andaluz en sus distintas líneas de negocio".

El consejero de Industria también ha ensalzado el hecho de que Andalucía es a día de hoy la única región de España que entrega sistemas completos a los tres ejércitos (Tierra, Mar y Aire y Espacio), a la vez que ha recordado que las tres empresas tractoras tradicionales del sector están presentes en Andalucía: Airbus, Navantia y Santa Bárbara, a las que ahora se une Indra, a la espera de nuevas llegadas.

"Hay un tejido auxiliar de esta industria muy importante en Andalucía. El que está mejor perfilado y mapeado es el del sector aeroespacial con más de 150 empresas, más de 100 formando parte del Cluster Aeroespacial de Andalucía". Además, ha defendido que no es "ninguna sorpresa" que Andalucía sea la única región que aparece en dos corredores de la estrategia industrial del Ministerio de Defensa.

TALENTO

El consejero ha incidido en el talento andaluz en el sector y ha puesto ejemplo de 'startups' de la región y más concretamente de Málaga, con referencias a las que han desarrollado y producido productos de aviónica avanzada, computación de misión de alta fiabilidad,

También se ha referido a la ciberseguridad y al Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga, así como al sector aeroespacial; al sector de logística 4.0, "que tiene también un impulso muy importante ahora en Córdoba, con la base logística del Ejército de Tierra"; y el sector de la industria de Defensa en general.

"Y es por eso que desde el Gobierno de Andalucía, con todas nuestras capacidades disponibles, con todo nuestro empeño, estamos tratando de impulsar esas capacidades del sistema", ha dicho Paradela, que ha citado como ejemplos "con una recepción verdaderamente prometedora, una orden de ayudas para desarrollar sistemas satelitales 100% andaluces: Desde el diseño de ingeniería, desde el concepto de ingeniería, hasta la operación de la misión, con 17 millones de euros, y ha ido francamente bien", ha expuesto.

Y ha hecho referencia a la puesta clara desde su Consejería junto con la de Universidad "por la aviación sostenible", y por la logística avanzada.

"Me gustaría destacar el valor que ha demostrado, la experiencia y la excelencia que ha demostrado la industria andaluza en todos los ámbitos, también en Defensa", ha dicho, a la vez que ha expresado su deseo y el del Gobierno de Andalucía de que el programa de Defensa terrestre del Leopard se quede en Sevilla.

El consejero de Industria y Energía ha vuelto a destacar el talento andaluz al referir que la comunidad autónoma tiene 16 escuelas de ingeniería y que actualmente Andalucía tiene 50.000 plazas más de Formación Profesional que hace seis años.

Del mismo modo ha enumerado centros de formación de referencia muy importantes para el sector, como el Javier Imbroda en La Rinconada en Sevilla; y ha destacado también la llegada a Andalucía de Pilatus, que fabrica jets y aviones privados y de entrenamiento y que hasta la fecha solo tenía fábricas en Suiza y en Estados Unidos.

"Y todo esto es lo que también es mi obligación transmitirle a la Comisión Europea, a la Dirección General de Defensa, con la que tengo una segunda reunión precisamente dentro de dos semanas para tratar de traernos nuevos proyectos interregionales y de otra índole aquí a Andalucía", ha concluido.