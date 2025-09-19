Personas mayores aprenden en Málaga técnicas para evitar daños ante caídas a través del programa de la Junta Mentor 10

Al evento ha asistido la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, que ha destacado que se trata de la primera vez que este programa Mentor 10 realiza actividades entre deportistas de élite y personas mayores - JUNTA

Un centenar de personas mayores han asistido este viernes en Málaga a un acto del programa de la Junta de Andalucía Mentor 10, en el que de la mano de la judoca malagueña Carmen Herrera han aprendido técnicas para evitar daños ante posibles caídas.

Al evento ha asistido la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, que ha destacado que se trata de la primera vez que este programa Mentor 10 realiza actividades entre deportistas de élite y personas mayores, siendo también la primera vez que colabora la Consejería de Inclusión Social.

El programa Mentor 10 está impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte con el objetivo de transmitir todos los valores asociados al deporte a través de encuentros formativos entre conocidos deportistas de élite y colectivos de jóvenes. Ahora también desarrollará actos con personas mayores, según ha avanzado la delegada.

Ruth Sarabia ha destacado la importancia de que las personas mayores puedan adquirir herramientas que les permitan mayor autonomía personal, señalando que el deporte les permite ser personas más activas y, en concreto, ha indicado que la jornada con la judoca Carmen Herrera les ha servido para conocer cómo prevenir posibles caídas, caer con el menor daño posible e incluso la mejor manera de levantarse en caso de algún percance.

La delegada ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta en la provincia de Málaga con 14 Centros de Participación Activa y son casi 60.000 personas mayores las que se benefician de sus actividades. "Somos una red de apoyo que les anima e impulsa a salir de sus domicilios, a alejarse de la soledad no deseada y a darles herramientas para que sigan viviendo con la mejor calidad posible", ha concluído Sarabia.