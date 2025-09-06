El 112 gestiona más de 250.000 emergencias entre los meses de junio y agosto de 2025 en Andalucía

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha gestionado un total de 250.459 emergencias entre los pasados días 1 de junio y 31 de agosto en toda la comunidad andaluza, lo que supone un 11,48% más que las atendidas durante el verano del año pasado, cuando se coordinaron 224.654 incidentes.

Así se detalla en un comunicado difundido este sábado en el que se explica que las incidencias más habituales que se han gestionado desde el teléfono único de emergencias estos meses estivales han sido las asistencias sanitarias, con 112.049 avisos, seguidas por los casos de seguridad ciudadana (45.774), las incidencias de tráfico (24.816), los incendios (15.050), los requerimientos relacionados con animales (14.650) y los accidentes de circulación (13.438).

El resto de los incidentes coordinados por el 112 se ha repartido entre las anomalías en servicios básicos, los servicios sociales y los rescates y salvamentos, entre otros casos.

En cuanto a los datos por provincias, Málaga, con 58.426 emergencias, es la que ha gestionado más casos, seguida por Sevilla (57.303), Cádiz (34.657) y Granada (29.384). A continuación, con un menor número de avisos este verano, se han situado Almería (21.891), Córdoba (17.540), Huelva (16.920) y Jaén (14.337).

SERVICIO PÚBLICO, GRATUITO Y MULTILINGÜE

Emergencias 112 Andalucía es el teléfono único de emergencias vigente en toda la Unión Europea, activo las 24 horas de todos los días del año, para todo tipo de situaciones de urgencia o emergencia, como asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que llama.

El servicio en Andalucía ofrece una atención multilingüe, ya que se gestionan avisos, además de en español, en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que lo necesite.