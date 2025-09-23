Abierto el plazo para la adhesión de entidades colaboradoras del programa de mejora energética para hogares vulnerables

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía abre este martes el plazo para que ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector de acción social pueden solicitar su adhesión como entidades colaboradoras del programa de ayudas para la mejora energética de aquellos hogares que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y que será gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, en el marco de la nueva Orden de incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía (INEA).

Su función como colaboradoras consistirá en solicitar y justificar las ayudas en nombre de las posibles personas beneficiarias --aquellas que tengan la condición de consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social poseedoras del bono social eléctrico--, así como asesorar y proporcionar información sobre los requisitos, condiciones y cumplimiento de la finalidad de los incentivos, facilitando el acceso a las ayudas de este colectivo.

Las entidades interesadas en adherirse a este programa, que está dotado con un presupuesto de diez millones de euros financiados con fondos europeos Feder 21-27, deberán cumplimentar telemáticamente sus solicitudes a través del tramitador electrónico de la Agencia Andaluza de la Energía accediendo con su certificado digital y adjuntar la documentación requerida según el tipo de entidad que se trate.

Por ejemplo, el Acuerdo del Pleno por el que asumen las condiciones y obligaciones de las entidades colaboradoras para el caso de los ayuntamientos, o el certificado de inscripción en el registro, si son entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector de acción social.

Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos determinados en la convocatoria de adhesión, firmarán un convenio de colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía que las habilitará como entidades colaboradoras de 'Hogares Vulnerables', pasando web.

Tras el proceso de habilitación de entidades colaboradoras, la previsión es que la convocatoria para presentar solicitudes de ayudas a este programa se publique antes de que finalice el año.

La Junta ha elegido este modelo para la tramitación de las ayudas en base al amplio conocimiento que las entidades locales, las del tercer sector de acción social y otras sin ánimo de lucro tienen de la realidad socioeconómica de sus municipios, lo que, unido a que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el territorio, posibilitará una mejor y mayor difusión de las posibilidades de rehabilitación energética e incorporación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en las viviendas de los colectivos más vulnerables.

AYUDAS PARA MITIGAR LA POBREZA ENERGÉTICA

Parques de viviendas antiguos, construidos sin criterios de eficiencia energética, con un aislamiento de cubiertas y fachadas deficiente y una mala calidad de las ventanas, unido a unos bajos ingresos familiares, son factores que están imposibilitando que muchas personas puedan cubrir sus necesidades básicas de energía que proporcionen confort en la vivienda por el coste que les supone en su la factura energética, afectando a su salud y bienestar.

Mejorar esta situación de pobreza energética requiere de la realización de inversiones económicas difíciles de plantear a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Por ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha diseñado un programa de ayudas específico para la rehabilitación energética y aprovechamiento de las energías renovables de estos hogares, que financia hasta el 100% de las inversiones que se realicen de mejora de fachadas, cambio de ventanas, renovación de instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, así como de la incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico con y sin almacenamiento, propiciando así una reducción de la factura energética y un aumento del confort térmico de estas viviendas.