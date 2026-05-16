ADM Sevilla 2026 tendrá 320 empresas de 30 países representados y más de 8.000 reuniones de negocio

Imagen de archivo de ADM Sevilla 2024 - ANDALUCÍA TRADE

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El VIII Aerospace Defense Meetings-ADM 2026 encara a tres días de su celebración --entre el próximo martes y jueves--, con grandes cifras de participación al registrar 30 países representados y más de 8.000 de reuniones de negocios concertadas entre empresas y contratistas internacionales y nacionales. De esta forma, la cita "consolida su figura como el evento de negocios de referencia de la industria aeroespacial de España y el de más participación del sur de Europa".

Antes de su inicio, la cita organizada por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, y por la empresa BCI Aerospace congregará en Fibes Sevilla a más de 1.000 los profesionales procedentes de 30 países, que han concertado ya más de 8.000 reuniones de negocio presenciales, que se desarrollarán bajo el formato B2B los días 20 y 21 de mayo, tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa.

Previamente, en la tarde del martes 19 tendrá lugar un panel de mesas profesionales en el que los actores más relevantes de la industria aeroespacial de Europa, España y Andalucía tratarán sobre los aspectos más importantes para esta industria en los próximos años, tales como la aviación sostenible, espacio innovación, defensa y ciberdefensa.

Además de la gran participación cuantitativa, por el volumen de contratación que generan, destaca la participación cualitativa de 54 grandes fabricantes mundiales (OEMs), como Airbus, Boeing, Embraer o Lockheed Martin.

El 57% de estos grandes contratistas participantes son extranjeros, lo que incrementa el valor de la cita para las empresas españolas y andaluzas participantes, dado que son los que desarrollan los principales proyectos de la aviación civil y miliar del mundo.

Así, ADM Sevilla cuenta con el apoyo los principales fabricantes y asociaciones de la industria aeronáutica y del espacio española y andaluza: Airbus, el mayor fabricante europeo del sector, como socio principal del certamen; Aciturri, Tier One de aeroestructuras, como patrocinador platinum; y Pilatus Aircraft, Akkodis, Sofitec, Capgemini, Turco Española, Aerotecnic y GSC (Grupo Sevilla Control), como patrocinadores gold.

Igualmente, ADM Sevilla cuenta con la colaboración del resto de agentes de la industria española y andaluza, consolidando así un ecosistema de excelencia e innovación industrial: La Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), y el clúster Andalucía Aerospace. Además, apoyan el evento el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) y la Agencia Espacial Española (AEE).

La feria ocupa más de 7.000 metros cuadrados en FIBES, un espacio en el que se ubican 280 stands de expositores, que ya habían confirmado su presencia semanas antes de iniciarse el evento.

UNA INDUSTRIA EN AUGE

De esta forma, el VIII ADM Sevilla se iniciará el próximo martes, como una cita ineludible para las empresas del sector, por su alta capacidad de impulsar el negocio y el conocimiento para la industria de la aeronáutica y el espacio, que vives uno de sus mejores momentos y perspectivas de futuro, tanto en el plano civil como en el de defensa, y que en Andalucía factura 2.914 millones de euros y genera más de 15.000 empleos.

La comunidad andaluza fue la segunda en exportaciones en 2025, con 2.150 millones de euros; y ha iniciado 2026 con un magnífico comportamiento, con casi el triple (+165%) de exportaciones sobre los dos primeros meses del año anterior, hasta alcanzar los 631 millones en enero y febrero de 2026, lo que significa más de 1 de cada 3 euros (37%) del total que vende España al mundo.

Por categorías, se han inscrito en ADM Sevilla, además de los patrocinadores industriales mencionados, otros importantes contratistas y Tiers 1 (fabricantes de primer nivel) internacionales, como Pratt & Whitney y Lockheed Martin (EE.UU.); BAE Systems (Reino Unido); Comac (China); ArianeGroup (Francia); Turkish Aerospace Industries (Turquía); Saab (Suecia) o Leonardo SPA (Italia), entre otros, hasta sumar 52.

La participación internacional es uno de los grandes activos del evento y es justo la mitad de todas la registradas, 160 de 30 países.

Por este orden, los que mayor representación tiene: Italia Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Reino Unido, Suiza, India y EE.UU. Pero, además, ADM Sevilla es el "evento de referencia para la industria española", como certifica el apoyo de Tedae en su organización, y cuenta con 160 compañías que proceden de once comunidades autónomas:, 44 (27,5%) son de Andalucía, mientras que el 72,5% son de las otras 10 comunidades autónomas: Madrid es la segunda en representación, con 34 empresas (21,4%); le sigue Cataluña, con 25 (15,7%), y País Vasco, con 21 compañías (13,2%).

Las otras regiones españolas con representación en el evento son Castilla-La Mancha (13), Castilla y León (siete), Galicia (seis), Navarra (tres), Aragón (tres), Valencia (dos) y Asturias (dos).

La organización del VIII Aerospace&Defense Meetings-ADM Sevilla 2026 por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027.

STUDENT DAY Y AEROLABS

Además de un amplio programa de 21 conferencias y talleres centradas en innovación, aviación sostenible, espacio, defensa y ciberdefensa, esta edición de ADM Sevilla contará como novedad con una zona expositiva estructurada en dos áreas especializadas --universidades y startups (AeroLabs)--, con el objetivo de impulsar la colaboración, fomentar el talento y acercar el ecosistema académico y emprendedor a los retos tecnológicos y estratégicos de un sector con alta demanda de personal especializado y gran capacidad de crear empleo de alto valor, estable y especializado.

La zona AeroLabs, dedicado a empresas emergentes del ecosistema innovador, acogerá la participación de ocho compañías procedentes de España, Francia, Bélgica e India.

Entre ellas se encuentran Axirium Aerospace, Fabheads Automation, Cuantico Innovation, Dovetail Electric Aviation, Halo Space Flight, Outrigo International, Coexpair Dynamics y TotalEnergies Marketing France.

De forma paralela, se pondrá en marcha por primera vez una zona dedicada a centros educativos y universidades, junto con la celebración del Student Day el 21 de mayo.

Esta iniciativa reunirá a siete asociaciones y entidades académicas andaluzas --ARUS, Vantus (Universidad de Sevilla), Córdoba Racing Team, Instituto Tecnológico Superior ADA-ITS, Coheteros (ETSi Universidad de Sevilla), Asociación Fycus e I.E.S. San José de la Rinconada--, así como a más de 200 estudiantes.

MEDIO CENTENAR DE PONENTES

En el ámbito del conocimiento, ADM Sevilla 2026 ofrece un programa de conferencias "de alto nivel" que incluye 20 ponencias y talleres, en los que participarán 55 especialistas de prestigio para explorar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la industria aeroespacial.

Durante las jornadas se abordarán temas como las tecnologías disruptivas aplicadas a la aviación sostenible, el nuevo escenario europeo de defensa, la soberanía tecnológica en el ámbito espacial y el papel de Andalucía y España en el futuro aeronáutico y espacial.

Expertos y directivos de compañías como Airbus, Moeve, ITP Aero, GMV, o Akkodis compartirán visión y experiencias sobre inversión industrial, excelencia operativa y cooperación internacional.

El evento también pondrá el foco en el talento, la digitalización y la seguridad tecnológica como ejes de futuro para el sector.

Los paneles tratarán cuestiones como la atracción y formación de profesionales especializados, el impacto de la inteligencia artificial generativa y los gemelos digitales en la industria, así como los retos legales y regulatorios del sector.