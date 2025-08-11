Alcanzan el 50% de ejecución las 34 viviendas protegidas en Mairena del Alcor (Sevilla) impulsadas por la Junta

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Juan Manuel López, las obras de una promoción de 34 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en el municipio sevillano, que ya han alcanzado el 50% de ejecución. Esta promoción, que está promoviendo el Ayuntamiento en el barrio de La Cebonera, ha recibido una subvención de 1,2 millones de euros de la convocatoria del programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler de la Junta de Andalucía, financiado por el Plan Vive y el Plan Estatal, para su construcción. Esta ayuda sufraga cerca de la mitad del coste total de la intervención, que cuenta con una inversión de más de 2,6 millones de euros.

Rocío Díaz ha destacado en un comunicado, "el compromiso del Gobierno andaluz con el acceso a una vivienda asequible, especialmente en municipios como Mairena del Alcor, donde la colaboración institucional está dando frutos visibles en forma de nuevas promociones". "Gracias a estos programas de ayudas a promotores hemos conseguido revertir la tendencia de los últimos años, donde apenas se construyeron viviendas protegidas", ha manifestado la titular de Fomento, que ha apuntado que en los últimos seis años se han certificado más de 13.000 viviendas protegidas en Andalucía, cuatro veces más que los seis años anteriores.

La construcción de vivienda protegida es "uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Juanma Moreno, que está impulsando a través del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda", que "pone a disposición todo el suelo dispone para este objetivo" y con la próxima Ley de Vivienda de Andalucía, que ha recordado que se elevará al Consejo de Gobierno en septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria.

El edificio que está en obras se levanta en la manzana 13 del barrio de La Cebonera, al noreste del municipio y una de las zonas de expansión de este municipio de la comarca de Los Alcores. Contará con 34 viviendas distribuidas en dos plantas, además de un local comercial de casi 300 metros cuadrados y una planta bajo rasante destinada a garajes y trasteros. La promoción incluye viviendas adaptadas y una tipología mayoritaria de dos dormitorios, pensadas para facilitar el acceso a familias jóvenes y personas con necesidades especiales. "Estamos ante un modelo de vivienda que combina calidad, funcionalidad y sostenibilidad", ha explicado la consejera.

El proyecto prevé una plaza interior comunitaria que articula los accesos a las viviendas, fomenta la vida vecinal y elimina espacios residuales. El diseño apuesta por soluciones arquitectónicas que garantizan iluminación, ventilación natural y eficiencia energética.

Finalmente, la consejera y el alcalde han realizado esta visita con el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado; y el delegado territorial de Fomento en la provincia, Francisco de Paula Juárez.