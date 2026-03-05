La alianza de cuatro clústeres andaluces para impulsar innovación en transporte y defensa moviliza a casi 300 empresas

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, en el V Encuentro de Clústeres. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, ha calificado de "estratégica" para el desarrollo económico de la comunidad la alianza de los clústeres Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub para promover la innovación en transporte y defensa. Esta cooperación, según ha destacado en el V Encuentro de Clústeres organizado por estas agrupaciones, aglutina a unos 315 asociados, entre los que se encuentran 282 empresas (187 pymes y 95 grandes compañías) y una docena de agentes del conocimiento.

En su intervención, recogida por la Junta en una nota, Escacena ha remarcado que esta colaboración "refuerza el papel protagonista que tiene Andalucía en el panorama empresarial e industrial nacional, así como su capacidad de liderazgo en innovación y tecnología". Las cuatro agrupaciones empresariales comparten una base común centrada en la innovación tecnológica y la especialización en sectores industriales que son claves para incrementar la competitividad de Andalucía.

Tal y como ha explicado, cada uno de ellos es referente en su sector y todos representan una importante cadena de valor industrial, tecnológica y logística que desde los territorios en los que se ubican -Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga- "posicionan a Andalucía como un nodo estratégico en el Sur de Europa".

Para el secretario general de Investigación e Innovación, el trabajo conjunto de estos cuatro clústeres les abrirá nuevas oportunidades de crecimiento en diferentes segmentos, entre los que ha apuntado al de la defensa, asegurando que, "sin estar directamente vinculados a él, pueden aportar y desarrollar soluciones". "La innovación que nace de este ámbito genera avances que después se trasladan al conjunto del tejido productivo: materiales avanzados, digitalización, inteligencia artificial o sistemas logísticos", ha añadido.

Asimismo, ha querido hacer hincapié en la labor que desempeñan los clústeres de innovación como agentes esenciales para impulsar la cooperación entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones para favorecer el crecimiento de la I+D+I, la digitalización, la internacionalización y el desarrollo económico regional.

Andalucía cuenta, en la actualidad, con catorce clústeres de innovación acreditados por la Junta de Andalucía como agentes del conocimiento, a los que se suma otro número significativo de agrupaciones empresariales de diferentes sectores que, aun no estando reconocidos, tienen estructura de clúster y capacidad innovadora.

La consideración de estos entes como agentes del conocimiento constituyen la base de la primera política integral de promoción de los clústeres empresariales puesta en marcha por el Gobierno autonómico en su apuesta por fomentar el desarrollo económico regional basado en la innovación y el desarrollo tecnológico. También forma parte de esta política la puesta a disposición de ayudas e incentivos que favorezcan su actividad y el desarrollo de proyectos.

La Consejería de Universidad ya ha lanzado dos líneas de subvenciones por valor de nueve millones, procedentes del Programa Andalucía Feder 2021-2027, y el objetivo es que se pueda poner a disposición de estos agentes un millón más a lo largo de este año. De igual modo, Daniel Escacena ha apostado por intensificar la colaboración entre el tejido productivo y el sistema andaluz del conocimiento, especialmente con las universidades, para poder dar respuesta a las necesidades y retos que se plantean desde el ámbito de la tecnología en todos los sectores.

"Llevábamos años escuchando a las empresas reivindicar la necesidad de encontrar profesionales con nuevas habilidades y competencias", ha aseverado para añadir que "esa reclamación también la trasladaron en las reuniones que mantuvo la Consejería con representantes empresariales antes de aprobar la nueva oferta de titulaciones universitarias".

Fruto de ello, ha aclarado que la nueva programación de titulaciones universitarias, con 199 nuevas titulaciones entre 2025 y 2028, prioriza la estructura socioeconómica del territorio y las necesidades reales del mercado laboral. "Las universidades públicas han hecho una fuerte apuesta por títulos interuniversitarios y especialización estratégica, con másteres conjuntos en logística, transformación digital o petroquímica", ha apostillado. En esa nueva oferta de enseñanzas se incluyen, además, 27 titulaciones duales (doce grados y quince másteres).